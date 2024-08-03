林德信否認奉子成婚　認與父親林子祥人生步伐相同

藝人林德信(Alex)接受電台訪問，除大談新專輯製作，更分享了前半生像重覆了父親林子祥時間線的「林家秘密」：「佢大約11歲去外國讀書，我又係11歲過去；佢18、19歲由英國去美國，而我又係呢個歲數過去讀大學；佢返香港發展大約係24、25歲，跟住我又係！之後佢生我又係39歲，我覺得呢件事好神奇！」

談到40歲前成家更成為父親，Alex坦言沒有特別計劃，有小朋友絕對是驚喜，不過就否認外間所指是「奉女成婚」，他指愛妻答應求婚時，事實完全未有計劃生小朋友，及後得悉未婚妻懷孕，即打亂二人婚後大計：「無諗過我哋會咁好彩，仲諗住結完婚之後可以過下二人世界先，去下度蜜月先，點知有呢個surprise gift！」

Alex還分享陪太太入產房及親手為囡囡剪臍帶的過程：「太太順產，嗰時佢痛咗12個鐘，成個過程都有陪住佢，不過我個人坐唔定，所以有時會走出去行下，我有出去買蛋撻俾啲醫生同護士食。囡囡出世後我都有親手剪臍帶，過程其實無咩特別，個感覺就好似剪腸粉咁！」

Alex不諱言於未得悉胎兒性別之前，最想太太生B仔：「最初係想要男仔，我係好自私想有個伴成日可以陪我做運動，知道係女時，係有啲失望，但之後同朋友分柝，又覺得女好。爸爸仲一早改咗個孫叫林明。」