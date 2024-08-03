劉芷希為選美擔任評審　佳麗泳裝玩瑜伽搶Fo

藝人劉芷希今日（3日）以評審身份現身香港區「環球小姐」2024 選美大賽初選，參賽者中有剛剛退選今屆港姐在香港從事金融的Caroline、以Deep V泳裝出席面試的31歲張穗琼，她更即場向表演瑜伽，展示柔軟筋骨，以及一名中英混血美女姚祖恩。

劉芷希表示參賽者的自信最重要，自言讓她有深刻印象的參賽者都有的共通點就是對答如流、整體造型上都不錯和有自信。同是選美出身的劉芷希見到參賽者都憶起當年自己參選：「因為我自己當年都係輸完再選，選到我32歲先成功攞珠寶小姐冠軍。」

提到工作，回流馬來西亞的劉芷希表示現在正拍攝一部香港劇集《無懼》將與陳家樂、蘇皓兒和姜皓文有對手戲：「我係戲入面演一個女警察。」又笑言好開心可以透過拍劇再見到以前舊公司的演員：「好似敍舊咁，希望佢哋可以多啲過嚟合作（盡地主之誼帶佢哋周圍玩？）未有時間因為太忙，我都要馬來西亞、香港兩邊走，我做完呢個選美就要返去馬拉繼續工作。」

同場，Caroline表示認同「環球小姐」的理念所以才來參選，問到Caroline為甚麼當初選擇退選香港小姐？她表示：「其實香港小姐係一個好好嘅平台，我細細個都已經好鍾意無綫，但最後因為私人理由，所以我選擇退選（合約問題？）我自己簽唔到囉，係我自己問題，唔關TVB事（合約條款太苛刻？）唔會。」她又表示會支持仍然繼續參選港姐的朋友。

另外，張穗琼是第一次參加選美比賽，表示選擇穿這身泳裝的原因是這衣服很好地展示了自己的自信，又指瑜伽是兩星期前開始學：「我咁啱想學做瑜伽，所以兩個星期前開始密集式訓練，咁知道今日可能會有才藝表演，所以諗住表演自己嘅興趣。」

最後，中英混血美女姚祖恩以紅色路肩晚禮服出席面試，是第一次參加選美，自言是土生土長香港人，有倫敦留學經歷，不過最後因為喜歡香港，所以決定搬回來。問到可有信心入圍？她說：「大家都好靚，所以都係睇評判鍾意啲咩style。」