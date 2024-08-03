周嘉洛吳偉豪暫別《愛．回家》　為「裸跑」解畫

藝人周嘉洛、吳偉豪、劉穎鏇及古佩玲等，今日（3日）錄影無綫節目《奧運一齊睇》。早前為無綫新劇《武林》到台中拍攝的周嘉洛和吳偉豪，談及兩人在夜市中拍攝裸跑戲，嘉洛表示：「其實唔算真裸跑，因為有着打底褲，我仲着咗起碼6，7條。（裝假狗？）係保暖。」而偉豪則認同嘉洛做法：「唔好凍親，我都着咗底褲連打底褲，共兩條褲。」不過兩人就指沒有比併身材，亦沒有尷尬感，因有好兄弟相伴，只是覺得夜市太多人，同時亦發覺台灣人很合作，開機時會主動讓路免阻礙拍攝，但其實劇組正想拍墟冚場面，又指不覺得拍得辛苦，因沒有衣服的束縛，反而戥拍攝隊辛苦。問到可有艷遇？嘉洛直認：「有，台灣女仔又靚又有特色，但冇個合眼緣。」

談到完成工作後可想出外埠旅行？嘉洛表示10多日的拍攝過程很緊湊，現時返港終可留在家中好好休息及勤健身，他說：「我哋喺台中去健身室好方便又平，返嚟香港都會Keep去健身，我買咗成年香港健身會藉都冇去過，嘥晒啲錢。」又謂和偉豪暫時毋須返《愛．回家之開心速遞》劇組。吳偉豪則考慮去旅行，可能偕兄長外遊，但爸爸吳大強參加完《中年好聲音》後，工作比他更忙。

擔任奧運節目主持的劉穎鏇愈來愈瘦，她說：「其實佢哋對我好好，大部分時間都係安排我做宣傳工作，呢兩個禮拜都有兩日坐直播室，我可以向鍾Sir（鍾志光）學習，佢連踩10幾20個鐘都咁精神。（做咗主持後，中文有冇叻到？）唔可以咁講，我係學咗好多嘢囉，尤其是主持方面，因為以往唔會接觸太多運動主持，同埋好多謝佢哋，有佢哋喺度個心定好多。」本身愛打籃球的她又謂開心可以認識夠新鮮感又節奏快的三人籃球賽事。

同場出席的古佩玲日前於廣州在《愛．回家》的粉絲見面會上，被發覺跟同劇的緋聞男友陳浚霆拖手又攬腰，她表示：「拖手係光明正大㗎，我成日會跌親，所以上落時先拖住我。（係咪拍拖？）唔係呀，不過佢好Sweet，好有風度，佢成日都照顧大家嘅。」

早前她在演唱會上曾跟陳浚霆的父母見面，問兩人可有進一步親密互動？她又甜絲絲謂：「攞咗佢螢幕初吻囉，但私下冇錫過亦冇拖手，同埋佢都唔喺香港，返咗內地拍新劇《金式森林》。」問到下月生日的她可期待收到陳浚霆的女朋友名份？她又拖《愛》劇中的角色落水：「素素想，因為劇中風少（陳浚霆飾演的角色）未認戀情。（你本人呢？）都話女仔呢啲嘢唔可以透露。」又多番強調感情事要由男方做主動。