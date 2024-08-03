性感德女 靚股冧網友

每個男人嘅審美眼光都唔同，有人鍾意睇波，亦有人鍾意睇籮，若然你屬於後者，性感網紅Carlotta Bonke絕對有機會成為你嘅夢中情人。

身材誘人

坊間流傳一個講法，話男人睇女，焦點會隨住年紀改變，後生會睇個胸，到成熟一啲就會睇個籮，如果係咁，來自德國嘅性感網紅兼模特兒Carlotta Bonke，應該會有大把壯漢中佬睇中，事關佢身上最煞食嘅部位，正正係籮柚，圓渾兼結實，加上成日着住丁字褲出鏡，襯埋一條纖幼蛇腰，一對甚具睇頭嘅車頭燈，呢副身材絕對可以用「玲瓏浮凸」嚟形容。

唔講唔知，Carlotta Bonke嘅迷人體態唔係與生俱來，而係靠後天鍛煉得嚟，原來佢細個時係肥妹仔一名，但因為鍾意滑水、風帆等活動，只好努力減磅，控制食量，操弗過程花咗唔少汗水，家陣有咁誘人嘅身材，總算係皇天不負有心人。

好評如潮

查實Carlotta Bonke嘅夢想職業係風帆運動員，一直冇諗過成為性感網紅，估唔到將比堅尼寫真放上IG帳號，變咗人生轉捩點。據阿妹憶述，當日只係諗住將生活照放上網同朋友分享一下，點知勁多人鍾意，尤其曬臀相得到好多Like，IG粉絲瞬間突破10萬，仲吸引到模特兒事務所嘅注意。

2020年阿妹正式出道，以時裝模特兒身份開展事業，好快成為當地模界嘅寵兒，先後去過美國、法國、英國等地方參加時裝展。與此同時，佢又積極發展網紅事業，加埋勇於突破自己，結果憑住一系列大尺度寫真，人氣進一步飆升，大量網民都被佢全裸靚股嘅艷照迷到，好評如潮！不過，Carlotta Bonke覺得自己未來仲有好大嘅發展空間，唔會為現時成績而自滿。

Profile

出生地：德國

身高：170cm

三圍：34D-24-34