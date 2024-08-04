【是日通勝】

農曆七月初一

甲辰年 辛未月 庚子日

吉時：下午1時至3時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、入學、理髮

忌：問卜、動土、開市

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、33、22

幸運顏色：褐色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：積善之家必有餘興，多做好事就毋懼惡運。

金牛座：解決不到的難題，憑直覺做會有不錯成果。

雙子座：遇到任何問題都要保持冷靜，忌藥石亂投。

巨蟹座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

獅子座：錢財乃身外物，勿斤斤計較，多為人設想。

處女座：笑多一點可改善運勢，遇麻煩要保持樂觀。

天秤座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

天蠍座：爭取好姻緣要靠自己，單身者換個形象吧！

人馬座：財運呈上升之勢，趁機做理財計劃有着數。

山羊座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

水瓶座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

雙魚座：財運進步明顯，但仍需謹守量入為出原則。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 人緣旺

（跌）鼠 多挑戰

鼠：可能會面臨一些挑戰，需要保持冷靜。

牛：心境平靜，適宜趁今天思考未來目標。

虎：動力十足，可迎來展現才華的好機會。

兔：趁周日放鬆心情，好好享受家庭生活。

龍：遇上困難不用怕，要相信自己的能力。

蛇：注意待人接物的態度，生活會更順利。

馬：是日沖煞，必須做好面對逆境的準備。

羊：與家人共享天倫樂，有助帶來好心情。

猴：敢於展現才華，不難獲得認可和讚賞。

雞：謹言慎行，有助保持良好的人際關係。

狗：是時候調整身心狀態，才有力再衝刺。

豬：人緣運不錯，聯誼會友可望盡興而歸。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

積聚陰氣的臥室格局

臥室是人睡眠休息的地方，其布局與人的健康和運氣有密切關係，其風水好壞關係到我們能否擁有旺盛的精力、滋潤的面色等等，萬萬不可忽視。以下一起看看哪些臥室格局不利健康和容易積聚陰氣吧！

1.臥室太大

風水理論認為「屋大人少，乃凶屋」。臥室並不是愈大就愈好，過大會導致陰氣過重，陽氣不足，人住在其中，難免會身體衰弱，繼而影響健康、感情運。

2.擺放過多植物

植物是提升家居風水的必備之選，不但能給家居帶來清新空氣，還能調節風水。但在臥室擺放過多植物，容易吸走臥室中的能量和氧氣，聚集陰氣。

3.採光通風不足

良好的臥室環境可以增強居住者的正能量，故臥室的採光顯得尤為重要，太暗容易積聚陰氣，使人產生憂鬱情緒；太強又會使人容易脾氣暴躁，故臥室燈光要得宜，通風要順暢，才會對居住人的運勢帶來提升作用。