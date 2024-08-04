眾花旦角逐金鷹獎！楊冪遇滑鐵盧捧蛋　楊紫4劇入圍稱冠

內地花旦楊冪自從電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》、電視劇《哈爾濱一九四四》及《狐妖小紅娘月紅篇》三連仆後，近日再遇事業滑鐵盧。昨日金鷹獎宣布首輪投票名單，身為三劇女主角的楊冪全軍覆沒，在芸芸花旦中成績墊底，連95後小花也不如，令網民大感驚訝！

兩年一度的金鷹獎是內地電視界盛事，第32屆金鷹獎昨日開始第一輪觀眾投票，當中共150部劇集，涵蓋由2022年5月1日至2024年4月30日首播的劇集，然而，楊冪這期間主演的3部劇集《愛的二八定律》、《謝謝你醫生》及《哈爾演一九四四》竟然全部落選，令人大跌眼鏡，粉絲無不感到震驚，有人推測可能劇組未有報名，但網民認為不會3部作品同時不報名，反嘲楊冪表現差，若然入圍才叫人震驚。

而在眾花旦中，以最近憑《長相思2》人氣再度急升的楊紫最巴閉，她的4部作品《沉香如屑》、《長相思》、《承歡記》及《要久久愛》全數入圍，數量成花旦之冠。至於傳與楊冪不和的趙麗穎主演的3部劇集《與鳳行》、《風吹半夏》及《幸福到萬家》亦全獲提名，獲誇憑實力說話。而95後小花趙露思亦相當爭氣，與趙麗穎看齊共有3部劇角逐。此外，劉亦菲、虞書欣、白鹿、關曉彤、周也及趙今麥均有兩部作品入圍，迪麗熱巴與唐嫣則各一部。