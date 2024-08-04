東方日報C1：G.E.M.辣㷫蔡依林歌迷　爆「一姐」捍衞戰

兩位樂壇天后鄧紫棋（G.E.M.）與蔡依林（Jolin）同期在內地舉行巡唱，近日G.E.M.宣布在北京鳥巢連開4場演唱會，成為首位在鳥巢「4連開」的女歌手，因而獲網民捧為「華語樂壇一姐」，然而，該封號卻惹來Jolin粉絲不服，兩派粉絲為一姐之位展開罵戰！

「宇宙G.E.M.」鄧紫棋的《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，去年12月在廣州打響頭炮，至今已官宣演出的城市多達21個共56場，其工作室近日宣布，她將於8月22至25日假北京鳥巢開騷，成為首位在鳥巢連開4場的女歌手，創下紀錄，消息迅即引起網民熱議，有網民更封她為「華語樂壇一姐」。

鳥巢是北京重要地標之一，曾舉辦包括奧運在內的多項國際盛事，能在該處開騷意義非凡，而首位在鳥巢開騷的女歌手是港將莫文蔚，但亦只是開了一場。由於場地可容納多達91,000位觀眾，要連開多場實非易事，今次G.E.M.官宣4場，足以證明其號召力驚人，而在短短3日內，表態想看的網民已多達21萬人！

寸爆巧立名目

然而，這番「一姐」言論觸動台灣天后Jolin粉絲的神經，紛紛表示不服，剛好Jolin近年同樣在內地舉行巡唱，其《Ugly Beauty》世界巡迴演唱會去年7月以廣州作內地首站，至今官宣城市達28個合共40場，場場反應熱烈，人氣與實力絕對不輸G.E.M.。Jolin粉絲調侃所謂「首位4連開女歌手」只是巧立名目，皆因G.E.M.今年5月在上海體育場連開5場時，也被冠以「亞洲女歌手首次體育場5連開」，但不久已遭Jolin「光速打臉」，宣布在上海虹口足球場連開6場，破華語女歌手記錄兼是「亞洲女歌手第一人」！

不甘示弱的G.E.M.粉絲痛擊Jolin死穴，指她年初曾吹噓將成為首位踩入鳥巢的女歌手，卻疑因政治問題遭「退貨」，斥她是雙面人，既想賺人仔卻又不肯表忠。Jolin粉絲反駁指偶像能登上春晚舞台，兼在內地不同城市演出，足證沒有立場問題；兩派粉絲又列舉雙方歷年獎項及代言等作比併，引爆「一姐」之名捍衞戰！

另外，G.E.M.巡唱澳門站前晚開鑼，除獻唱多首金曲外，又與觀眾分享出道以來的心路歷程，感謝粉絲一路以來的支持與陪伴：「今天是特別的日子，因為《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會首次在室內體育館演出，很快就到我的33歲生日了，澳門站是在我32歲裏的最後一站演出，一路走來，我看着很多粉絲長大，大家也陪着我成長，以後亦希望我的歌聲能一直陪伴大家。」

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