老婆大花筒狂使錢！Justin Bieber接富豪job甘做婚禮歌手

加拿大天王Justin Bieber上月突然飛抵印度為當地首富安巴尼（Mukesh Ambani）娶新抱而擔任婚禮歌手娛賓。當時有傳他是次歌酬高達1,000萬美元（約7,810萬港元），表演完畢即趕返加州陪伴大肚妻Hailey Bieber，最令傳媒「諗爆頭」就是身家高達3億美元（約23.43億港元）的Justin，為乜為了賺1,000萬美元而拋下「孕妻」？

近日有傳媒就踢爆原來Hailey因為瘋狂使錢而令老公近期好「手緊」被迫四圍「撲水」，據知Hailey原來是「大花筒」經常亂使錢。有知情者爆料：「佢淨係搭私人飛機四圍飛已用咗上千萬美元，有次佢只係為咗修甲而專登搭私人飛機去美甲店！」

而另有指原來Hailey平時愛管束老公令他與家人及朋友很少來往。知情者說：「Hailey完全控制住佢（Justin）。佢已失去自我認同、創作動力，佢失去咗創作靈感。」Justin自2021年後已再沒有發行專輯、2022年後亦沒有再舉行巡迴演出。Hailey「大使」老公急「撲水」的消息傳出後，兩公婆懶得回應昨日於社交網貼溫馨咀嘴照繼續「放閃」。