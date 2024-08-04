【心理測驗】你對愛情的態度是？

你是否好奇過，在愛情世界裏，你究竟是哪種角色？你渴望轟轟烈烈的愛情，還是細水長流的陪伴？不如來試試網上流行的看圖心理測驗，解開你愛情觀的神秘面紗，探索你內心深處對愛情的渴望和期待吧！

【問題】

第一眼看到的是甚麽？

【答案分析】

A.如果你看到的圖像是貓，代表你對愛情的真實態度是堅定和並且直言不諱。你生活在以美麗而繁榮、幽默而和諧為基礎的環境中，有些人可能會說你有點自私，但你只是喜歡做你自己，受不了任何外界的控制。有時候你只是想一個人待着，甚至不想解釋為甚麼會這樣。你很獨立，能夠自給自足。不管你摔得有多遠，你都能站起來。你的獨立性可能會讓你的愛情生活有點困難，你不願意參與長期的關係，你經常選擇逃避。

B.如果你先看到的圖像是狗，它代表着平靜和幸福。你堅信真愛，你對於愛情十分挑剔，你忠誠、負責、可靠、冷靜，如果沒有合適的人，你寧願等待，即使這意味着你會體驗到更多的孤獨感，但你相信真愛值得等待。你找到了一種在任何情況下都能看到美好的方法，忠誠和可靠性是描述你的許多特徵之一。愛、關心和冷靜是你的處世原則，家庭對你來說是最重要。而一段關係中你看中的是團結和友誼，因此和你在一起的人需要值得信任才行。

C.如果你先看到蝴蝶，這代表你對愛情是沉溺且毫無抵抗力的。就像是瓊瑤式的愛情般，為了心愛的人可以放棄一切，恨不得和心愛的人融為一體。顯而易見的是，這種愛情儘管很美好，但是太過於天真和單純。你的性格是容忍的，隨和的，有較強的同理心的。你會給人一種天真的印象，因為你總是習慣把別人往好處想，對任何人都十分的信任。這也看出你有迴避衝突的一面，不願意面對殘酷的事實，總是想要美化周圍的一切，哪怕有一點點的不如意，你也總是往好的地方考慮。