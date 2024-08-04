張敬軒溫哥華開騷遇襲　遭半裸男狼抱險拋落台

歌手張敬軒（軒仔）近日展開美加巡迴演唱會之旅，而日前在溫哥華站開騷的他，在台上疑被半裸光頭外籍男狂迷從後偷襲，將他整個人抱起後，再High到在台上自轉，還一度作狀欲拋軒仔落台，令台下即嘩聲四起。

而遭殺個措手不及的軒仔卜到「V嘩大叫」：「喂…」，且其身體語言更顯露了他「好驚驚」的心理狀況，因見軒仔由「軟仔變硬仔」，全身伸到直一直「硬晒軚」，幸好最終疑似男狂迷將軒仔「安全着陸」放回原位，拍攝到這「驚險一幕」的網友留言：「大佬…使唔使咁猛啊，真係嚇到…」另外，有網民就指：「今天的軒仔不是直直一條了？」、「快扔給我」。不過又見該半裸男未被工作人員趕落台，還出現在台上跟軒仔齊手指指，相信這幕「男男版公主抱」純屬劇情需要的「彩蛋」。

軒仔在騷上亦向溫哥華剖白心情，除透露寫《笑忘書》時正值患上躁鬱症最嚴重的時期外，亦曾試過被「賣豬仔」，他說當年離開唱片及合作7、8年的公司後，和以前助手，即係洪嘉豪媽媽Bella自組公司，期間遇上不少資源問題，有次透過香港Agent接了一場溫哥華商演：「嗰份唔知係4定5首歌嘅商演合約，我哋就收咗商演嘅價錢，但我哋嚟到，甚至上咗台後先意識到，透過內地社交網先知道嗰場演唱會喺溫哥華賣飛時係用演唱會作為Title。」

雖然事隔10幾年，但此事仍令他耿耿於懷，喺溫華哥發生嘅呢件事，直至再踏足溫哥華，依然無法釋懷：「我都冇辦法原諒自己，所以好多謝呢度每一位朋友，你哋抱住唔怕被騙嘅風險，希望呢次演唱會唔會好似10年前咁令大家失望。」他又問當年的苦主可有在場，還作90度鞠躬並衷心說：「真係對唔住大家。」

他續稱入行多年，非大公司歌手出身，曾經為生活到品流複雜，甚至有小姐的夜總會唱歌，所以很珍惜每位客人的打賞，至今成為獨當一面的歌手，感恩心依然不變：「見有朋友買我嘅唱片，買我一張演唱會或者音樂會門券，尤其今晚我企喺呢個舞台上面，基於經濟環境，要坐3、4個鐘頭飛機或車費都好，大家都不遠千里嚟睇我演唱會，去年我喺澳門中咗甲型流感，我都同我導演講就算我打針、食藥都好都唔可以退飛，唔關錢事，啲朋友訂咗幾千蚊一晚酒店又攞咗假期，或者慳咗好耐嘅錢嚟睇我演唱會，所以我每次演唱會都要做好。」