【營事檔案】朱古力乳酪夾米餅

有時想吃甜品，例如朱古力、蛋糕，但又想負擔低一點？可以選擇在家自製冰凍小甜品。利用了酥脆低脂的米餅增加口感，以及希臘乳酪增加甜味，最後淋上朱古力。朱古力在冷藏過後變符硬脆，就形成了脆皮朱古力的效果了，更可以按個人口味選擇牛奶朱古力、黑朱古力或帶有乾果的朱古力。

米餅代替餅乾更低脂

無添加米餅通常是由白米加熱壓製而成，一般都只會加上簡單的鹽或糖調味，因此比起餅乾就含有較少的添加糖、鹽及脂肪。相比之下，消化餅成分當中一般含有麵粉、棕櫚油、糖等，如想尋找一款相對負擔少的餅乾類的話，米餅會是一種較健康的零食選擇。

希臘乳酪高蛋白

希臘乳酪在這個食譜中會比一般乳酪更適合，因質地較挺身 不易流動。在營養價值上，希臘乳酪含有更高的蛋白質，它經過篩除乳清的過程，使得質地更加濃稠，因此蛋白質含量相對較多。如選擇低脂或零脂肪的希臘乳酪，更可減少牛奶中飽和脂肪我攝取，成為一種營養密度高的食品。

朱古力乳酪夾米餅

材料：

朱古力 適量 (可按個人口味選擇)

無添加米餅 4塊

低脂無糖希臘乳酪 4湯匙

做法：

1) 朱古力隔熱水溶化備用

2) 米餅上放上2湯匙希臘乳酪，再夾上一塊米餅

3) 重複步驟2，製成2塊夾心米餅

4) 溶化好的朱古力淋上夾心米餅上，放入冰格冷藏30分鐘以上，完成

黃彥澄(Joey) - 認可營養師(香港營養師學會)

擅長聆聽以及了解客人感受，從而設計適合客人的美味及多元化餐單，將餐單融入生活。