戶外用餐　開揚Chill歎

香烤三黃雞：本地三黃雞由醃製、熟成和慢烤用了5天，雞汁用雞骨、雞湯加洋葱等熬煮，米飯配以烤焗雞皮碎，油潤鮮香。（胡振文攝）

夏日天朗氣清，趁明媚天氣到戶外用餐，正合時宜。按心情選擇在法式戶外庭園悠閒歎香檳，又或是日式居酒屋開放式用餐區熱鬧歎串燒飲清酒，同樣夠Chill，靜靜地享受陽光氣息。

中環：法式戶外庭園

歐洲，露天咖啡店和餐廳比比皆是。中環米芝蓮一星法國餐廳早前為地下酒廊和戶外庭園進行翻新，藤椅配木枱，周邊更被多種綠色植物圍繞，綠草如茵，清爽舒適。置身其中，邊享用雞尾酒或葡萄酒的同時，邊品嘗由新任法國行政總廚Loïc Portalier打造的全新菜單，悠閒好享受。開胃菜之一的檸檬魚子醬蝦多士，以本地的蝦多士作靈感設計，蝦肉慕絲加咖喱粉拌勻，表面是檸檬魚子醬和法葱，軟滑微酸。巨型的菠蘿番茄切件輕炙，底層放松子、花生和番茄粒，羅勒醬汁加番茄水而成，入口酸甜有致。香口的炸飯糰內是Mimolette芝士，外脆內滑，滿滿肉香的韭葱冷肉批內有帕爾馬芝士和脆麵包粒，口感豐富。

人氣主菜首選香烤三黃雞，用上本地三黃雞醃過夜後熟成再慢烤，最後淋上雞汁享用，皮脆肉嫩，伴以拌雞皮的新潟米飯和沙律，分量十足。洋葱意大利餃子選用Comté芝士和洋葱作餡，再加點烤香的焦糖洋葱和核桃，口感豐富又香甜。升級版的辣黑布丁血腸配麵包和菊苣享用，微微的辛香和苦味混合，更加惹味。甜品有雲呢拿山核桃朱古力雪糕三文治，朱古力醬加入干邑和咖啡調味，配上一杯咖啡或雞尾酒，愜意作結。

灣仔：露天食串燒

日式居酒屋總是熱鬧非常，適合大班朋友食串燒飲番杯。灣仔新開的日本串燒料理居酒屋，室內選用實木和石材等天然物料裝置，配柔和燈光和日本注連繩（稻草結繩），洋溢滿滿和風。而搶眼的半露天開放式用餐區，以窗台位置串連內外環境，旁邊是露天用餐區，外牆掛上和風燈籠，配以用啤酒及汽水箱風格設計的椅子，猶如置身日式大牌檔。菜單由日籍主廚下地敦師傅、高橋恒挸師傅和本地人馬超師傅聯合打造，為客人提供串燒、爐端燒及傳統和食。

日本燒鳥是不能錯過的美食，店內選用不同的雞隻製作，包括日本岡山縣森林雞、德島縣阿波尾雞和鹿兒島薩摩地雞，再上加本地的三黃雞和嘉美雞等，配從日本特別訂製的高溫電燒烤爐，讓食材瞬間燒熟又能保特肉汁。

除常見的雞腿肉、雞皮、雞肝、無骨雞翼尖和雞中翼等，店內還有雞背頂天、雞掌中寶、雞冠、提燈和橫膈膜等少見部位。此外，博多烤串風味之選有用北海道夢之大地豚肉製作的生菜豚肉卷、福岡芫荽的日本芫荽豚肉卷和日本本菇豚肉卷等，配啤酒享用最爽快。

爐端燒菜單同樣有豐富的肉類和海鮮選擇，店內主打澳洲M7和牛不同部位，澳洲和牛橫膈膜肉排軟嫩而油脂平衡，肉味香濃。燒牛肋條配生菜韓風辣汁，又為味蕾帶來辛香的風味。海鮮則有鹽燒喜之次，特別選用約500克重的魚，零舍油潤鮮美。

和食方面，創意配搭有八爪魚串大葉橄欖油墨西哥辣椒粉、半熟雞柳拌韓國醬和牛油果八爪魚拌山葵醬油等。飲飽食醉，來一口加了煙熏豬背脂的背脂雞鹽拉麵，既解酒又飽足。