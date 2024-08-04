新女友天生冇前臂！湯告魯斯與西班牙女歌手被爆一見鍾情

62歲的荷里活「鑽石王老五」湯告魯斯（Tom Cruise）的愛情生活向來備受各界關注，去年他曾被傳出與36歲俄羅斯失婚名媛Elsina Khayrova拍拖但最終分手告終，而今年3月時他又一度傳出睇中另一目標，就是與他在《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）中合作過的美國女星Monica Barbaro，不過緋聞後來冇下文。而近日有傳「靚佬湯」與細37年的25歲西班牙殘障女歌手Victoria Canal撻着大玩「父女戀」！

Victoria自出世已患上羊膜帶綜合症，導致出生時就沒有右前臂。據知「靚佬湯」與Victoria今年於英國大型音樂節Glastonbury 結識後「一見如故」成為好朋友，早前女方更獲邀到《職業特工隊8》（Mission: Impossible 8）於英國牛津郡拍攝地探班，Victoria到來即令大批工作人員感意外。據知她於片場逗留一整日並與「靚佬湯」雞啄唔斷，有工作人員指「靚佬湯」向來不會邀請「普通朋友」去片場看他拍戲，所以他們的關係非比尋常。工作人員大讚Victoria好美麗與「靚佬湯」經常見面約會至少5次，其中她更到過「靚佬湯」位於倫敦西部騎士橋的豪宅與他見面。早前Victoria更不避嫌於社交網公開她與「靚佬湯」於美國男歌手Bruce Springsteen英國騷的後台合照，並約定於稍後的電影首映禮上再見面。其實「靚佬湯」向來對西班牙女星情有獨鍾，2000年初他曾與西班牙影后彭妮露告絲（Penelope Cruz）拍過拖，並一度談婚論嫁。

另方面，漫威（Marvel）早前宣布找來「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）回歸於新片中飾演大反派「末日博士」，有粉絲當時更懷疑羅拔將於新片中一人飾演兩角同時飾演「鐵甲奇俠」與「末日博士」。不過近日有傳媒爆料，漫威有意邀請湯告魯斯（Tom Cruise）於「多元宇宙」以「鐵甲奇俠」身分加入於漫威未來兩集《復仇者聯盟》中出現。眾所周知，「靚佬湯」原本是2008年的《鐵甲奇俠》的主要人選，但因為片酬太高，再加上漫威當時快要破產，無法找來他演出。最終那個角色改由當時片酬相對低的羅拔唐尼演出。