譚嘉儀爆有圈外人追求　唔恨拍拖順其自然

歌手譚嘉儀今日（4日）現身新歌發布會兼生日會，《中年好聲音》羅啟豪和張彥博亦有到場支持。活動上，除了為譚嘉儀送上生日蛋糕，羅啟豪和張彥博更即場唱生日歌預祝嘉儀生日快樂。

提到新歌MV中與MV男主角有不少肢體接觸，譚嘉儀指今次主要想帶出輕鬆拍拖的感覺，其實親密鏡頭並不多，但希望能營造甜蜜氛圍，又言今次新歌主要是想送給陪伴自己很久的粉絲。問到嘉儀拍完新歌MV會否想拍拖？嘉儀就表示順其自然，又指身邊追求者不多：「近期冇追求者，之前嘅追求者多數都係圈外人（會想揀圈外人或圈內人？）我自己冇乜所謂，最重要同我夾，同埋善良，希望佢係一個乖仔（朋友介紹？）冇，都係順其自然，冇特別叫朋友介紹。」而生日願望，她就表示想盡快開騷及出更多新歌。另外，提到好友謝東閔離巢，嘉儀表示自己也是透過對方的社交平台才得知，希望對方離開後會有更好的發展。

至於，羅啟豪則指視嘉儀為目標，覺得對方好全能和多元化，既能唱歌又能演戲，表示想跟她合作：「因為佢同我一樣都好鍾意唱唔同語言嘅歌。」他又興奮透露有眼鏡公司提議與他合作推出一系列的太陽眼鏡，令他覺得好榮幸，更特意到深圳看眼鏡找設計靈感。他表示除了眼鏡，自己對服裝和手錶設計都相當感興趣，學生時期曾讀過縫紉，有想過成為時裝設計師。