創意應節滋味　賞月團月必備

每逢佳節陪思親，話咁快中秋佳節將至，大家想好了為親友送上甚麼節應月餅未呢？如果有喜歡飲咖啡或茶的朋輩，今年有品牌帶來創意茶咖口味月餅，亦有品牌創新地以大閘蟹為主題，帶來可愛造型的蟹形月餅，為蟹癡朋友送上別具心思的祝福。

本地聯乘

本地老字號餅家不時推陳出新，最近更與不同品牌大玩聯乘，推出不少萌趣美味之作，最新搞作是與本地精品咖啡品牌合作，趁中秋佳節將至，推出全新的「咖啡奶皇月餅禮盒」。禮盒設計以灰與金配搭，將咖啡豆幻化成滿月的簡約禮盒，凸顯高雅，內有「軟心咖啡奶皇月」及「軟心紅桑子奶皇月」各兩個，配上咖啡品牌獲獎的特調掛耳咖啡包。當中的咖啡奶黃月餅用上經典拼配豆No. 18製成的香濃咖啡餅皮，包裹住幼滑奶黃及軟心咖啡餡料而成；而紅桑子奶黃月餅則加入了酸甜的澳洲紅桑子醬，令醇厚咖啡中散發清甜酸味，令人一試難忘。

星級出品

由米芝蓮一星的飯店主理及監修的品牌今年推出了糅合傳統與新派的全新「星光時刻」脆皮月餅，兩款禮盒分別是脆皮流心奶黃月餅及三式脆皮迷你月餅，以星空為主題作設計，採用金漆滿月作封面主體，夜空高掛一輪明月及無垠星空，並分別用上靛藍色及棕紅色禮盒。今年推出的3款口味餅皮沿用了中式傳統配方，混合西式牛油餅皮揉出全新月餅脆皮，餡料則有創新抹茶Latte口味、傳統中式紅豆沙以及流心奶黃，帶來脆皮京都抹茶麻糬月餅、脆皮陳皮紅豆麻糬月餅和脆皮流心奶黃月餅。當中的抹茶口味用上人氣的宇治抹茶，苦澀回甘與牛奶的香甜交融，平衡美味。紅豆沙口味就好有兒時味道，濃郁的紅豆蓉加上Q彈軟滑的麻糬，口感層次豐富。至於人氣的流心奶黃口味，特濃流心蛋黃醬和鹹香細滑的奶黃，交織出別具層次的鹹甜滋味。於即日至8月31日前訂購可享8折早鳥優惠。

人氣之選

大閘蟹做月餅係咩味？去年一間海鮮酒家就創製出大閘蟹月餅而大受歡迎，由於限量出品，好多人Miss咗，今年酒家再下一城，再度推出金蟹皇麻糬月餅，仲加碼加重了大閘蟹蟹黃醬的比例，令口感更加豐富順滑。最特別之處是蟹仔造型的月餅還特別加個「蟹心」，用上台灣糯米等製作的彈牙軟糯麻糬，加上夾雜奶香與蛋黃香的奶黃餡，鹹甜鮮香兼而有之，口感獨特又層次豐富，限量供應300盒，即日至9月14日訂購可享早鳥優惠，作為大閘蟹迷又點可以錯過呢！

兼具貴氣

人氣大閘蟹店今年就推出雙款口味的「金裝蟹皇月餅禮盒」，內有蟹粉麻糬奶黃月餅及蟹粉流心奶黃月餅。用上自家太湖出產的大閘蟹蟹粉製作的奶黃月餅，均是香港手工製造，平均每個月餅用上約10克蟹粉，分別配上麻糬奶黃及流心奶黃，而流心版更配上曲奇皮，令餅皮更香酥鬆化，金黃誘人。品牌今年更自家設計了禮盒，橙色禮盒燙上金色圖案，飾上可愛的小蟹與兔子圖案，打開更見立體層次圖案，趣味與貴氣兼備。於即日至8月25日可享早鳥優惠，大量入手更享買六送一、買十送二的優惠。