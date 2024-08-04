Gao衝刺事業唔急嫁人　芯駖力撐Marf熱愛電影

女團COLLAR成員Gao及芯駖今日（4日）出席Mikiki舉辦的「Street Dance@Mikiki」活動，兩人即場大跳霹靂舞，掀起全場高潮，芯駖又首度現場獻唱其單飛新歌《SPYLING》，現場更大派香檳慶祝港隊在奧運取得佳績。

兩人表示對霹靂舞相當感興趣，芯駖笑指霹靂舞難度高，一些動作只能做到三分一。Gao則表示初學跳舞時本想選擇霹靂舞，可惜被告知已額滿，所以轉學Hip Hop。今年奧運新增霹靂舞為競賽項目，兩人都十分期待，芯駖謂：「因為跳舞比賽主觀，所以好想睇吓個評分準則。」Gao已記下比賽日程，笑言就算工作忙碌，也會捱眼瞓睇比賽。

另外，Gao早前到西班牙見證好友求婚，問到何時輪到她？她坦言現時與男友都處於事業衝刺期，暫未有結婚計劃，又言若將來男友求婚，認為不需要太大陣仗，最重要是有好回憶。提到她晒比堅尼照引起粉絲哄動，問她將來會否多派福利？她笑言：「我個重點係大自然，當地啲海水好清澈，所以啲人係錯重點，我下次要寫低個重點係環境。」

至於芯駖首度獻唱新歌，她坦言心情緊張，由於近期忙於籌備團隊EP及宣傳新歌，所以相當忙碌，已盡量抽空為新歌排練。講到隊友Ivy So今日生日，兩人稱成員們昨日拉大隊欣賞舞台劇，之後為Ivy提早切蛋糕慶生。而Marf近日在社交網發表毋須入戲院的言論惹網民不滿，芯駖指對方文字上有語障，詞不達意令大家誤會，對方已在社交網解釋，又力撐Marf熱愛電影，笑言會打對方Pat Pat懲罰她。

同場《全民造星V》街舞達人林昆樂（Stick）大展霹靂舞技，他指香港的霹靂舞者非常困難，因為配套不足，雖然未能爭取到今屆奧運的入場券，但他們已盡全力。問他有否爭取參加奧運資格？他稱由於自己有半年時間用來參加《全民造星》，所以錯過了部分的跳舞比賽，未能累積到足夠分數，問到有否後悔？他說：「冇，就算參加唔到，我都可以用其他方法去支持同宣傳霹靂舞。」