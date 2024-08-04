XiX有成員離團　公開招募新成員

女團XiX 4位成員良玳瑩（Crystal）、楊秉頤（Caitlin）、繆昀希（Charlotte）和鄧曉殷（Kiele），以及其經理人郭偉亮（Eric Kwok）今日（4日）現身記者會。

Eric Kwok宣布莊殷玥（Vici）在3個星期前已被踢出女團，XiX由五位成員變做4位成員，並表示會公開招募1至2位新成員：「如果有興趣，家長可以隨時嚟聯絡我。」問到為何會踢走Vici？Eric Kwok就解釋表示由於自己是第一次做經理人，還要同時管理五位未成年歌手，所以好需要家長配合，而自己和太太葉佩雯花了長時間和Vici家人磨合，但最後都不成功，並出現過分干預、不尊重和不信任的情況，Eric Kwok更表示從未試過這麼受氣：「我都痛苦咗好耐，軟硬都試過，令我覺得呢個世界有啲人真係冇辦法相處，既然咁辛苦不如就分開啦，我覺得佢冇咗我會開心啲，正如我冇咗佢，我突然間都好開心。」又言非常支持太太早前在網上發表的言論，指那些只是事件的冰山一角。問到Vici的合約問題，Eric Kwok就表示合約細節交由公司處理，自己並不清楚。

對於Vici的離開，其餘四位成員都表示不捨，但會尊重Eric Kwok的決定，同時Kiele預告將會在8月底到美國升讀大學，不過她稱仍然會兼顧香港演藝事業：「我暑假同埋聖誕都會返嚟做活動。」