古淖文首開個唱圓夢　大騷麒麟臂全場High爆

《中年好聲音2》冠軍歌手古淖文，近日重返出生及成長地澳門舉辦首個個人演唱會，獲一班《中2》兄弟姐妹專程現身捧場，台下歌迷反應熱烈。兩個半小時的演出中，他先後以英文、葡文、粵語及普通話獻唱多首經典歌曲，古淖文以演唱會主題《I'm Home》解釋道：「今晚對我講意義非常重大，好開心！Home代表屋企外，舞台亦係我屋企，每次返到舞台我都會好溫暖、自在安心嘅感覺。」

演唱會還重播了古淖文當日奪冠的片段，他先後唱出了一些當時的參選歌，包括《盼望的緣份》、《笑忘書》及《征服》等等。頭場請來了「師兄」周吉佩擔任嘉賓，合唱《你不知道的事》，尾場則交由譚輝智「接棒」，二人合唱了林子祥的《這一個夜》。而為了今次的演出，古淖文連月來控制飲食，努力運動操肌練氣，當中以一套Deep V黑西裝登場，令胸肌若隱若現，勁歌熱舞時白色緊身小背心則展露了粗壯手臂，令全場歌迷High爆！

對於能夠圓夢舉行個唱，古淖文感謝一眾歌迷的支持，以及父母對自己的包容，更重要是感謝自己，他又提到已故偶像梅艷芳：「佢所講『只要有信心，冇難事！』共勉之。」隨即再唱出張國榮的《我》，謝幕時他已禁不住淚水，久久未能平復心情，台下歌迷不停為他加油打氣。