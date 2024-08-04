Ivy So踢爆隊友借佢過橋開暴食大會　心情超靚狂派心

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）與網紅麗英今日（4號）出席電影宣傳活動，而今日正是Ivy 23歲正日生日，現場逾50粉絲舉牌為她慶生外，大會更送上生日蛋糕，而High爆的Ivy心情超靚，單眼狂派心及送飛吻，相當風騷！

對於粉絲為她慶生包下多個商場戶外屏幕以及巴士車身廣告，港九新界都會有她「芳蹤」，還於尖沙咀栢麗大道的多個大型燈箱廣告打造成「雅琳大道」，Ivy對粉絲表示感謝，更打算今晚到燈箱打卡：「因為啲粉絲都準備咗好耐，辛苦佢哋。」又透露已跟隊友開暴食大會慶祝，分別有一碟意粉，兩碗米線豬扒及番茄和清湯各一碗，不過就指隊友「借她過橋」，她說：「我食緊素，佢哋想食豬扒，我有食意粉，仲有一兜薯條。」至於生日願望，她謂未想放假，因近期與隊友練習及錄音時過得開心，忙碌生活讓她相當充實。問可想拍拖？她就表示更希望COLLAR的EP可盡快推出，以及快些安排拍MV行程。

至於麗英早前到日本拍新歌《解咒說明書》MV，她笑言感恩可到外地拍攝，不過每日都拍成20小時，因工作為能如願購物及行街，所以感到有些可惜。