葉麗儀為自己平反　原來呢首歌佢先係原唱

歌手葉麗儀（Frances）昨晚（4日）於伊利沙伯體育館舉行首場演唱會，狀態甚佳的她，以嘹亮靚聲獻唱多年來的首本名曲，亦分享自己入行後的故事：「當年是參加無綫《聲寶之夜》入行，知道有電視機送，於是報名參加。記得面試時唱了一句《When I said I need You》，評判便說：『得啦！你返去啦！』原來是已經入圍，最後還贏了一部手提電視，更認識了顧家煇（煇哥）與黃霑（霑叔）。」從此改變了一生。

不少人都聽過劉美君的《愛是無涯》，但Frances大爆原來她才是原唱者：「記得1989年於新加坡，遇到同一間唱片公司旗下的Cliff Richard，大家傾得很投契，十分欣賞Cliff Richard唱的《Ocean Deep》，很適合中文歌詞，後來邀請了湯正川填詞，但因為當時是電台DJ，身分問題歌曲很難在電台播放，故最後這首歌就沒有在收音機播放過，劉美君幾年後重唱此歌，大家都以為這首歌是劉美君的，我要平反一下，其實係我嘅！」

Frances在演唱會上逐一感謝合作過的音樂人，以及今次演唱會音樂總監兼彈琴伴奏的倫永亮，除此之外，還有昨晚有來捧場的陳潔靈，兩人是知心好友，Frances大讚陳潔靈好有智慧，甚懂人生哲理。演唱會期間，Frances的16歲孫女Zoe上台獻花，令Frances十分驚喜，場面温馨。