方力申自覺唔適合做記者　獲讚「世一」勁謙虛

方力申（小方）為無綫出征，遠赴巴黎採訪奧運，本身是游水健將的他，憑藉自身的運動員經驗，表現專業獲一致好評。而昨日（3日）港隊游泳代表何詩蓓、歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳，出戰女子4X100混合泳初賽，雖然無緣晉級，但4位選手接受小方訪問時卻笑得相當開懷，歐鎧淳更被他搞到又喊又笑。

近日無綫越洋訪問了小方，他坦言自己並非記者出身，而每次訪問運動員只得兩、三分鐘，所以自己一定要預先準備好不同類型的問題。被問到最難忘的訪問？小方表示：「最難忘係訪問何詩蓓，因為咁多人關注，我會假設定佢攞金牌問咩、攞銀牌問咩、攞銅牌問咩，冇獎牌會問咩，有意外會問咩。」他又指很多時要針對運動員臨場發揮問問題，變相事前做的功課或準備都有可能白費，所以好多時候都要靠臨場發揮。

對於連日來都被網民大讚其表現專業，小方坦言確有收到不少稱讚，又謙虛表示：「我唔係好叻，都好緊張，但最重要係將運動員嘅資訊畀到觀眾知道，我只不過係要諗一啲問題等佢答嘅時候發揮到，同埋盡量問一啲有特色啲嘅問題。」並感嘆謂：「做記者最難嘅係，依家太多人關注我哋嘅言行，對前線嚟講都係好大嘅壓力。」

而奧運游泳賽事已尾聲，小方「無綫巴黎特派專員」的任務也告一段落，他在社交網貼出相並抒發今次感受，他表示：「我從一位學生運動員轉型成為藝人，面對不同身份，不同崗位：做歌手、做演員、做主持、做司儀、做記者等等，一直邊學邊做，感謝這些年來觀眾對我的包容，給我時間慢慢成長。」他自覺不適合做記者，認為自己臉皮薄，玻璃心，反應慢，詞又窮，有時候還會有偶包。他笑指自己要發揮「香港精神」，面對困難時需應變，不能輕易放棄，要有毅力去克服障礙。