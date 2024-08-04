Edan拒回應與林明禎撐枱腳照片流出：大家唞吓啦

男團MIRROR成員人氣王姜濤與（盧瀚霆）Anson Lo、呂爵安（Edan）及李駿傑（Jermery）等，日前低調分批飛到泰國拍攝MV。當中姜濤因有工作在身，因此今日（4日）中午已先行返港，至於Anson Lo、Edan及Jeremy則於晚上返港，近百粉絲手持應援物到機場接機，由於機場今日不設粉絲等候區，故一眾粉絲只好在機場貴賓室對面行人路守候偶像，機場方面亦加派職員在場維持秩序。

約晚上10時20分，3子頭戴帽子及載上口罩，以一身T裇長褲輕裝從機場貴賓室步出，現場粉絲隨即響起尖叫歡呼。問到此行有否順道到處觀光？他們都表示沒有，提到網上流出Edan跟緋聞女友林明禎撐枱腳照片，Edan表示有留意報道，問有否有留意是被誰偷拍？他説：「我都唔知呀，要回應都回應晒，大家唞吓啦喺呢件事上。（好專心食嘢冇傾偈？）食嘢就緊係食嘢啦，哈哈！（ERROR成員郭嘉駿睇小你，係咪會行動證明畀佢睇？）我決定唔回應，因為一回應就Keep住Loop Keep住Loop，所以我決定唔回應。」隨後三子便分乘兩部七人車離開。