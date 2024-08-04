銷魂魔氈 迷住急色男

地板鋪咗地氈，就好似床架鋪咗床褥，質感軟綿綿，喺上面曳曳都唔怕整親。查實地氈（Carpet）同男歡女愛真係有密切關係，唔信？睇埋落去咪知咯！

Carpet 藏於私處

英文經常見現一字多義嘅情況，以「Carpet」為例，除咗解作地氈，亦係一個情色俚語，意思係指女性身上某處毛髮，平時會收收埋埋，男性見到唔單止唔厭惡，仲會興奮到伸晒脷，講到咁白，相信大家都應該意識到係啲咩，冇錯，就係陰毛！而由此衍生嘅情色俚語「Carpet Munching」，就係指男士為女伴口愛嘅行為，亦即所謂品玉。

咪睇小呢啲陰毛，真係好有用㗎，當男女進行活塞運動時，皮膚好易因激烈碰撞同摩擦而受損，陰毛就好似軟墊，發揮到保護作用。

Magic Carpet 一舉兩得

見到「Magic Carpet」，唔少人都會諗起民間故事《一千零一夜》入面出現嘅魔法氈，但其實有一招性愛體位都係咁稱呼，仲可以達到健身效果，係咪好神奇呢？呢一招嘅玩法相當簡單，女方先趴喺床，上半身伸出床邊並以雙手支撐，姿勢似做掌上壓，男方則趴喺女伴身上，就可以進行活塞運動。性學家話「Magic Carpet」有助鍛煉上肢肌肉，而且好適合男高女矮嘅情侶，但要注意床架唔可以太高，以免血壓充腦，影響性趣。

《The Art Of Carpet Munching》口愛教材

「Carpet Munching」係指男人為女伴口愛，咁呢套由New Sensations喺2012年推出嘅《The Art Of Carpet Munching》，內容講啲乜嘢，相信唔使畫公仔畫出腸吧！影片由Ashlynn Brooke、Brianna Love、Amber Michaels等超過20位脫星參演，片長超過4粒鐘，唔止有多場活塞運動，品玉演出更加係幕幕經典，除咗正常體位外，仲有騎乘式品玉、金雞獨立式品玉、倒立式品玉等等，總言之就係花式多多，全部玩晒畀你睇，可以話係一套教材級四仔。

同場加映：朝日莉緒氈上交鋒

曳曳一定要喺床上？未必！喺地氈上玩，同樣樂趣無窮，呢套由Ideapocket喺2023年推出嘅《FIRST IMPRESSION 158》就有辦你睇。作為I廠專屬新女例必演出嘅系列，以往都會喺床上演出，但到咗巨乳女優朝日莉緒孭飛嘅呢一集，竟然變成喺地氈上交鋒，原因係莉緒覺得呢個安排會更有安全感喎！查實對於片廠嚟講，最緊要係女主角玩得夠投入，同埋將嗰副「神之傑作」嘅身材完美展現，至於喺床上抑或地氈上作情慾演出，根本冇乜嘢大分別。