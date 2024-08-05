【是日通勝】

農曆七月初二

甲辰年 辛未月 辛丑日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨1時至3時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：大事勿用

忌：造酒、合醬

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：42、11、49

幸運顏色：黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

金牛座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

雙子座：工作遇瓶頸，暫難突破，不妨向前輩請教。

巨蟹座：感情關係出現小風波，坦誠溝通就能平息。

獅子座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

處女座：不熟不做，謀事量力而為，逞英雄冇着數。

天秤座：過於好勝易鑽牛角尖，面對得失勿太介懷。

天蠍座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

人馬座：懷着一顆善心，遇上惡運也可以大步檻過。

山羊座：凡事能坦白說出，就不會引起那麼多誤會。

水瓶座：勿在工作間偷懶，小心有人打你的小報告。

雙魚座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 遇貴人

（跌）羊 易犯錯

鼠：慢工出細貨，處理公事切忌急於求成。

牛：身邊出現貴人，可為事業帶來新機遇。

虎：完成工作最好核對一次，可避免出錯。

兔：涉及大額投資要審慎，做好風險評估。

龍：疑心太重冇好處，對伴侶要多點信任。

蛇：健康是財富，多多保重，早睡勿熬夜。

馬：情緒不穩，易因別人的說話影響心情。

羊：是日沖煞，事業運不佳，出錯機會高。

猴：感情關係出現暗湧，有必要加強溝通。

雞：勿只顧工作，感情關係亦要用心經營。

狗：一些難搞的事終於解決，可鬆一口氣。

豬：毋須為現狀感悲觀，不放棄就有希望。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

低潮不可怕 最怕是你因此失去方向

每個人有不同命運，自出娘胎的一刻，人生路基本上已經寫下了。

出稿日是農曆七月初二，亦即已踏入鬼月，很快就到每年的「中元節」，佛教稱為盂蘭盆節。按傳統文化，由現在到農曆七月十五，有需要人士可到相關道場祭祖、打醮，藉此超度亡者，包括歷代先祖、宿世及冤親債主、嬰兒靈、十方和六道眾生。

趁此機會跟大家分享一個關於嬰兒靈的案例。有很多人士不理甚麼原因，曾經有流產即墮胎，原來從八字可以查出，男女都知，按一般人的思維，可能已把墮胎當成正常行為，但從玄學角度理解，這件事有機會對父母運程帶來影響。曾有客人跟我們講，過去已在大寺廟或甚麼名氣道場做了超渡法事，在此，我不去評論那些有名道場或法師處理的成效，但八字看到嬰兒靈仍滯留人間，還不停長大跟着父母，好事嗎？情況等同坊間一些所謂大師，多年來不停在媒體宣傳自己的風水八字怎樣準，請問能講出有哪位人士因他而撈得風生水起？

根據過去經驗，曾墮胎是需要得到適當處理，不一定用宗教儀式，只要令對方滿意便可，因被墮胎的孩子，也有其自身因果的。

我們要常常懷有感恩和懺悔心，不要後悔昨天，更不要錯過今天，結果只是一時的，你走過甚麼才是一輩子的。