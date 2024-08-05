《百花獎》星光暗淡！關曉彤傷膝撐場　佟麗婭斑馬長裙搶Fo

內地《第37屆大眾電影百花獎》頒獎禮昨晚於成都舉行，影星關曉彤、佟麗婭、馬麗、張藝興、魏大勛及范丞丞等盛裝亮相，其中關曉彤於紅地氈開始前，率先透過工作室「發相」，穿上一襲綠精靈晚禮服的她，露出逆天長腿，非常煞食，被網友封為「公主殿下」，讚她魅力四射，不過有粉絲發現她膝蓋上有瘀傷，紛紛留言着她拍戲時多注意安全。

而內地女神佟麗婭（丫丫）以黑白斜紋Tube Dress上陣，身形弗爆的她盡晒鎖骨美，惟網民對她一身造型有意見，紛紛留言表達不滿：「裙子像斑馬和斑馬線啊！」、「你們是熊貓嗎，世界是黑白的嗎」、「老年人都是這樣的啦」、「下次能給丫丫來一條明艷華貴、有點透明的那種典雅，還有點性感的裙子好嗎」。與前夫陳思誠離婚多年的她，對於男方被爆撻着年輕21歲的三線女星，令外間對2人復合想法隨即幻滅，不過佟麗婭於頒獎禮全程心情大靚，與一眾電影人於後台有講有笑，似乎心情未受影響。

張藝興有提名已興奮

至於賽前憑電影《孤注一擲》問鼎影帝的張藝興表現風騷，受訪時說：「今次提名讓自己決定在電影路上深耕下去，我馬上就會有好多作品跟大家見面。」不過有份角逐獎項的易烊千璽、朱一龍、趙麗穎及倪妮等因有工作在身未能出席。

而賽果方面，缺席的朱一龍憑《人生大事》揮低張藝興、TFBOYS成員王俊凱及易烊千璽，勇奪影帝殊榮。馬麗就憑《第二十條》大熱封影后，宣布一刻她感動流淚：「此刻站在這裡我特別幸福，相信很多人會想，為什麼是你？我也在想，為什麼是我呢？可能我多了一點運氣，我們有太多優秀女演員，所以我在站在這裡代表所有女演員來接受這份榮譽。」馬麗坦言自己的演藝路非常艱辛，期間曾想過放棄:「因為很多時候喜劇是不被認可，是被大家看不到，所以我就有這個念頭，但是我太喜歡演戲，我堅持下來，在這裡我要代表所有喜劇人謝謝百花獎認可肯定。」

《第》片同時令張藝謀獲得「最佳導演」及趙麗穎奪「最佳女配角」，至於于適則憑《封神第一部:朝歌風雲》摘下最佳新人，李雪健亦憑《封》片榮獲最佳男配角。