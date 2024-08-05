娛圈單打︱吃不到的葡萄　酸味噴薄而出

MIRROR成員呂爵安（Edan）被東網踢爆跟馬來西亞女神林明禎蜜運，日前出席公開活動，忍唔住風騷回應，雖然否認拍拖，但就直認喺歐洲曾跟女神食飯。結果不旋踵，網上即流出二人在歐洲撐枱腳照片，證明Edan所言非虛。

明禎BB集性感可愛於一身，係大部分男人心中女神，Edan竟然跟佳人有約，自然引起羨慕嫉妒恨。果不其然，另一鏡仔、膊頭有花、早前被揭猛撩Frankie嫂、對大波妹Bonnie C噓寒問暖的AK，被問及Edan係咪同女神拍拖時反應奇大：「我哋個Edan？林明禎？Are you sure？Fact Check咗未？」大大陣酸味噴出來！

此番言論辣到Edan着着哋，揚言「再亂講我行動㗎啦」，未幾即有撐枱腳照片流出，係咪用行動示威，你話呢？

之不過，吃不到的葡萄是酸的，妒忌又點止來自AK一個。出名把口唔收的193（郭嘉駿）語出驚人，竟然話：「朋友妻咪走雞，我都想分一杯羹！」嘩，佢可能以為好好笑，但聽在明禎BB耳中，會唔會係一種冒犯呀？你估真係襟兄弟冇計咩！枉佢自稱視明禎BB為女神，咁講嘢都好唔尊重啫。

講番Edan同明禎的撐枱腳相，可資研究之處甚多。嗱，相中可見，二人所處的餐廳環境頗為擠迫，絕非燭光晚餐咁浪漫，雙方衣着亦非常隨意，冇為對方刻意打扮。咁代表咩？一係二人純屬友誼，二係二人拍拖已有一段時間，變成老夫老妻Feel。佢哋屬於邊一種，看官自行判斷，但希望一眾鏡仔唔好心理不平衡啦！