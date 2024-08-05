姚焯菲為聲夢爭光　新歌打入敵台十大

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）日前已飛返新西蘭，準備完成入讀大學前的最後4個月課程。雖然人不在港，不過仍有好消息傳出，在最新出爐的「CHILL CLUB推介榜」第32周10大上榜歌曲名單中，Chantel的合唱歌《誰能避開戀愛這事情》成為流行榜居第10位的歌曲，有指她亦成為有無綫眾多「親生女」中，能登上「敵台」ViuTV歌曲流行榜的首位「聲夢」歌手，情況相當罕見。而同時上榜的歌曲還有MIRROR成員lan（陳卓賢）的《Thank You Postman》、 女圑COLLAR成員Marf的《TXT OR CALL》，冠軍歌為陳凱詠的《間歇性休眠》、亞軍歌是林奕匡的《波希米亞（沒有）狂想曲》及季軍為郭富城的《EXIT》。

Chantel日前在限時動態，上載在機場的離境相跟粉絲說Bye Bye:「新學期已開始，12月再見」，而她早前接受訪問時表示想留港讀書跟不想再搭飛機有關，她表示：「以前好鍾意搭飛機，但依家開始覺得搭飛機好辛苦，因為過去年半以來，次次往返新西蘭都要坐成10個鐘，機上提供嘅電影都睇過晒，瞓覺都係瞓嗰3個鐘，其他時間真係冇嘢可以做，所以覺得好悶，有時會悶到喺飛機上做功課打發時間。」