葉麗儀開騷台上豪戴珠寶　孫女驚喜現身

歌手葉麗儀（Frances）昨晚（4日）假伊利沙伯體育館舉行一連兩場的《葉麗儀感恩55周年香港演唱會2024》尾場。Frances由兒子陪同下踏上舞台，以一曲《獻出真善美》為演唱會揭序幕，她表示是次演唱會主題為「感恩」，感激觀眾們陪伴她走過音樂旅程並說：「最先是感謝天主安排我生於葉家。」原來Frances的父母生於大家庭，公公有7位太太以及24個子女。Frances又言父親對自己很是痛愛，加上爸爸自少愛聽音樂及唱大戲，對自己影響很大。

在唱到《我一見你就笑》時，Frances走到台下與觀眾一一握手打招呼，當見到自己坐在台下的老公後更親吻老公面頰。之後她迅速換裝，在台上戴珠寶，笑言換衣服時間太少，來不及戴珠寶，並特別感謝丈夫David多年來的陪伴以及支持。

受訪時Frances表示對演唱會大感滿意，又言前晚孫女上台送花是意料之外：「我知道阿仔會返嚟支持我，但我真係意料唔到孫女會出現，佢出現係台真係嚇咗我一跳，原來佢係星期四搭半夜機返嚟。」又言家人的在場支持令演唱會變得更完整。Frances又透露老公剛剛在觀眾席上哭起來：「我老公係一個好感性嘅人，所以我致謝嘅時候唔敢係台上講太多。」又指今次演唱會選曲大多是自己的意思，透露今次是第一次和大家介紹自己的家庭背景，之前從未試過，又言四面台演出是與當年舉辦45周年演唱會時一樣，不過今次加插了舞台投影。

Frances表示12月頭在曼谷開騷，又謂有機會的話想在台灣、上海和廣州各開一場演唱會。她預告接下來會回英國與家人慶祝老公的80歲生日，然後10月就會到悉尼和家人一起慶祝自己的生日。