B.Gs分開發展4年後終合體　四缺一兼換新面孔

早前疫情引致經濟蕭條，娛樂事業大萎縮，女子組合B.Gs過去四年分開發展，Jovi趁空閒增值自己並成功創業、Yona（方堯）主力國內拍劇、Riley（霍柔心）密密錄音出單曲、Toffee（唐菲）則喺電視台拍處境劇及繼續發展瑜伽學事業。B.Gs表示已經好耐冇一齊工作，今次係分別四年後再次合體，飛柬埔寨出騷，大家都表示好興奮，亦有在公眾平台發限時動態同粉絲分享再度合體嘅喜訊。

有粉絲眼利見到B.Gs嘅限時動態中，少咗成員Ceci（鄒莉盈），但就多咗個新面孔。Yona表示：「Ceci已經完左10年組合長約喇！不過佢同公司、仲有我哋嘅關係仍然非常良好，我哋久唔久都會出去食飯，只係合作模式唔同咗姐。」Jovi直言喺綵排時先知道公司將練習生Michelle（芊淳）轉為實習生：「今次我哋要飛去柬埔寨表演，有個賭場開張，邀請我哋做開幕嘉賓，賭場一簽就簽15場表演，所以我哋除咗練習，都要夾新表演項目，我哋都係去到排舞室先知公司安排Michelle一齊去。」Riley表示：「公司安排得就一定有佢過人之處，我哋幾個都冇諗咁多呀！同埋依家內地演出愈來愈少，有機會可以去國外表演，仲要係賺美金，大家開心都嚟唔切啦！」

對於今次要去柬埔寨開工，怕唔怕危險？Toffee坦言：「怕㗎！不過我哋幾個女仔一齊，亦有共識唔會離開酒店，所以都好安全！」相片中仲見到B.Gs 帶備大量港版杯麵、餅乾和飲品，盡顯慳家本色。