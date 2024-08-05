極尚觀光遊艇　坐擁無敵海景

浩瀚無垠的海洋，向來是大自然中極具號召力的景觀之一，亦讓無數人不惜一擲千金，希望擁有一艘豪華舒適的遊艇，近距離把迷人的海景盡收眼底。今次介紹的概念遊艇「Polaris」，可為船主帶來五星級的觀景體驗，還可作遠程航行，進一步探索海洋世界的波瀾壯闊。

可作遠程巡航

以北極星命名的「Polaris」，屬超級遊艇級別，由意大利船廠Cantieri di Pisa設計，造型受同廠的經典系列「Akhir」啟發，並採用鋼鋁混合結構的排水型船體，長48米，寬度則為9米。從預想圖所見，「Polaris」的船身以白色為基調，綴以多條黑線，勾勒出遊艇的硬朗輪廓，也凸顯其流麗順暢的線條美。

性能方面，「Polaris」專為遠程巡航而設，由兩台1,650馬力的V-12 MAN發動機提供動力，最高航速為16節，若保持10節的巡航速度，可航行4,000海里。

遍布落地玻璃

說到「Polaris」的最大賣點在於觀景一流，而為了滿足用家的期望，設計師給遊艇蓋上大面積落地玻璃窗，令船艙變得像玻璃盒子，不但有利採光，令室內環境顯得明亮開揚，而且乘客置身室內，依然可以360°欣賞戶外景色。

另外，共有三層甲板的「Polaris」，有不少方便觀景的設計，特別是位於船尾的海灘俱樂部，除了地方寬敞，面積達150平方米，還要是三面開口，與大海無縫連接，可提供極佳的觀景視野，配合梳化、吊椅、按摩浴缸、戶外電影屏幕等設施，能令觀景體驗變得多姿多采。