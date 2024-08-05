香甜軟滑的蛋糕幾時都咁得人鍾意，它除了是慶祝的壓軸美食，也是飯後甜品的最佳選擇。近日有多款口味的新蛋糕登場，既有時令水果入饌，也有不同的主題設計，想食蛋糕，無問題！

鮮甜白桃

日本水蜜桃正當造，本地意式蛋糕品牌分2個時段推出期間限定的日本鮮白桃蛋糕系列，即日至8月11日會有加入藍莓粒和日本金文畢芝士忌廉的日本鮮白桃慕絲蛋糕，日本鮮白桃雪芳有藍莓和血桃果醬，日本鮮白桃忌廉蛋糕就有滿滿白桃啫喱和血桃果醬，滋味獨特。8月12日至9月15日會有日本鮮白桃士多啤梨蛋糕和日本鮮白桃士多啤梨麻糬蛋糕等。店子同時間推出白桃黃桃慕絲杯及白桃士多啤梨麻糬芝士撻，讓大家隨時享用，指定會員選購有9折優惠。

堅果香氣

富口感的堅果，美味又添香。美國精品蛋糕店近日以19世紀美國南部的碧根果仁批作靈感，打造出黃金碧根果仁千層蛋糕，每層班戟皮內抹碧根果仁忌廉配和香烤及糖漬碧根果仁碎，表面加糖漬根果仁粒點綴，滿滿口感。

重新演繹

加點創意，造型和味道都煥然一新。尖沙咀五星級酒店麵包及糕點部行政總廚陳淦森師傅近日和團隊設計出多款不同風格的手工烘焙系列蛋糕。招牌的伯爵茶橙朱古力蛋糕猶如一個切開的香橙，海鹽焦糖榛子朱古力蛋糕和重新演繹的經典夏洛特蛋糕。香港地道風情就有楊枝甘露蛋糕、朱古力阿華田蛋糕卷和香港鴛鴦歌劇院蛋糕等，其他還有傳統的士多啤梨忌廉蛋糕、藍莓紐約芝士蛋糕和雜莓法式拿破崙，以時夏日正啱食的柚子檸檬蛋白霜撻和時令鮮果撻等，總有一款合你心水。客人於網店預訂，會有85折優惠。

茶香果香

水果和茶香一向是蛋糕的最佳配搭，本地糕點品牌今年推山日本白桃蛋糕，表面以白桃果肉和粉色朱古力裝飾，夾層是白桃忌廉和果肉，啖啖香甜。日本白桃伯爵茶蛋糕是伯爵茶忌廉和果肉配搭，表層是軟滑的桃味果凍，甜美芳香。

周年慶典

因應10周年，法國糕點品牌會推出14款全新慶典蛋糕，蛋糕口味按男士、女士和小朋友喜好設計，老少咸宜。經典系列有富堅果香的果仁狂熱、口感十足的搖滾石板街、威士忌入饌的酒意濃情和濃郁朱古力萬歲。優雅系列有富果香的玫麗濃情、人氣開心果味的開開心心，抹茶大福、莓果心意及香芋麻糬等。可愛的童趣系列，有小兔子、花花和彩虹等造型，小朋友應愛不釋手。同時間，為慶祝周年，品牌於8月12日至18日在官方社交平台舉行尋寶遊戲，每日一位幸運兒會有豐富獎品，由餐飲現金券、1個月免費飲咖啡、蛋糕和禮籃，甚至還有雙人來回巴黎機票，想知點玩就要留意喇！