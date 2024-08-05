港姐2024︱「艷麗版蔡潔」比堅尼出動　胸懷大「痣」搶晒鏡

《2024香港小姐競選》第四批候選佳麗1號陳紫佟（Jessie）、10號吳芷靖（Clary）和13號程姜月（Dolores）日前與江美儀和師姐邵初到新加坡拍攝外景。佳麗在當地體驗穿着娘惹傳統服裝與製作糕點，又去到聖淘沙則體驗遊樂設大玩高空飛索體驗速度與激情。

去到重點泳裝環節拍攝，3位佳麗以三點式上陣大擺自信甫士，展現甜美笑容，江美儀事後教路拍攝技巧：「返到去對住塊鏡練習擺Pose，同埋用手機錄低自己嘅姿勢睇番，最緊要係上網睇人哋點樣着住泳衣去行Show，真係好有幫助。」邵初則指要做好表情管理：「最緊要有自信，同埋有笑容。」兩人又對三位佳麗照顧有加，更親手幫她們化妝和整理髮型，非常有愛。拍攝期間江美儀和邵初在餐廳享受美食時則獲老闆請飲啤酒，美儀笑言：「可能我哋個樣寫住『酒鬼』兩隻字，突然之間就送咗兩杯啤酒畀我哋！」

講到第一次穿泳裝拍攝﹖18歲的Jessie表示：「之前都着過泳衣影相，但今次三點式，覺得有啲拘謹同緊張。」Clary則冇有怕：「我就覺得OK啦，因為都習慣咗。」有「艷麗版蔡潔」之稱的Dolores則說：「第一次着三點式，開始時都覺得好怕醜，面對鏡頭都唔知點擺甫士，但都係一次新嘗試。」佳麗皆感謝邵初教拍攝泳裝鏡頭技巧，邵初則笑言：「我好盡責㗎！」美儀姐即踢爆：「但我見你好粗魯喎，因為選完喇嘛？」邵初則笑言是錯誤示範。

邵初講到觀眾最想知道江美儀會否以泳衣示人，美儀則笑說：「呢個絕對有，大家要留意節目！」視后隨後率先在社交網大晒「視後」泳衣相，並上載12年前泳裝背面照作對比。網友大讚她的背肌，顯示著汗水和毅力。

三位佳麗在今趟旅程感情大躍進，年紀最輕的Jessie成為大家重點照顧對象，Dolores笑言：「我依家叫佢阿妹，佢真係好可愛，佢成日有啲天然呆，平時都會特別照顧佢，幫佢整吓頭髮。」Jessie很感恩獲得大家的照顧：「我自己唔識整頭髮，原本仲諗住每日都披頭散髮，好彩有大家幫我整頭髮！」Clary則指Jessie其實很照顧大家：「佢會負責叫我哋起身！」

江美儀問到3人誰吃得最多東西﹖Clary則自動投案笑說：「個串燒真係好好味，唔記得食咗幾多。」美儀姐即踢爆說：「你差唔多食咗一打！」Clary笑言每日回到房間也很內疚。