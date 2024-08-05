本日日本：新世代印章！超好用「冰印」

不少人喜歡蓋圖案印章作潤飾美化，不過蓋章時並不能看到圖案真正的出現位置，由於要「靠估」，所以往往蓋歪了收場。有見及此，日本文具品牌Hitotoki最近新出了一款透明印章冰印（Korijirushi），當堂解決這個煩惱。「冰印」賣點是以透明素材製成，四四方方，乍看下一如其名像冰塊般通透，由於印章本身和印面都是透明的，可見到沾附了多少印泥的同時，亦能輕易調整蓋印位置。此外，手握處為膠製，就算被印墨弄污了都可輕易擦淨。加上為避免印墨透過紙張背面，印面以細緻印點呈現，可謂照顧周到。

冰印分為小尺寸（長闊高：22×22×18mm，20種圖案）、大尺寸（長闊高：33×33×18mm，10種圖案）及包含大小尺寸（小長闊高：22×22×18mm，大長闊高：22×44×18mm）各3個的6個套裝（各盒各有6種不同圖案）。圖案方面十分多選擇，有動物、花草植物、甜品、各式花紋等，無論用來裝飾手帳或信封，甚至動手自製賀卡，都可以靈活運用這些圖案。 小尺寸冰印各售530日圓（約HK$27）、 大尺寸冰印各售580日圓（約HK$29）、6個套裝一盒售2,400日圓（約HK$120）。