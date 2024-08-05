頌樂10月舉行個唱！白藝潾下月率樂隊來港開騷

曾為人氣韓國神劇《愛的迫降》演唱主題曲《Here I Am Again》的女歌手白藝潾，於2019年組成由自己擔任主音的樂隊THE VOLUNTEERS，開創了個人的音樂事業，繼去年以個人身份在台北開唱後，今年白藝潾更將帶領整個樂隊舉行首次亞洲巡迴演唱會《THE VOLUNTEERS ASIA TOUR 2024》。

作為他們成團後第一個巡迴演唱會，THE VOLUNTEERS將會由首爾開始，途經曼谷、馬尼拉、福岡、大阪、名古屋、東京、雅加達等多個城市演出，主辦單位今日（5日）宣布組合將於9月28日於胡李明靜體育館舉行香港站演唱會，而購買VIP門票的粉絲可享有優先入場、專屬VIP掛繩和掛牌及合照的福利。

另一邊廂，剛於7月7日在港開唱的女團MAMAMOO隊長頌樂，最近宣布將於10月6日在澳門舉行個人演唱會，今次演出可能也是這次亞洲巡演的最後一站。

而人氣泰國男星GULF KANAWUT將於8月23日在旺角麥尼臣場館舉行《2024 GULF KANAWUT 2ND FAN MEETING IN HONG KONG》粉絲見面會，粉絲可以透過各種福利跟GULF親密互動。