朱晨麗力撐賈思樂開騷　自爆原來都有歌手夢

藝人賈思樂（Louie）為紀念入行50周年，及即將迎來70歲生日，決定在10月9日假文化中心舉行《賈思樂Happy Together 50週年演唱會》，並於今日（5日）在灣仔舉行記者會，多位圈中好友包括朱晨麗（朱朱）、廖安麗、韋綺姍、黃子雄及陳百祥與太太黃杏秀等亦有現身撐場。眾人在台上拿起寫有不同中文祝賀說話的揮春送給Louie，雖然他懂得一口流利廣東話，但卻不諳看中文字，結果將黃子雄手上的「要乜有乜」讀成「要七有七」，爆笑全場！至於朱晨麗則送上「靚」字，祝願對方「人靚聲靚乜都靚」。

朱朱受訪時透露早於參選港姐前已認識Louie：「係朋友介紹我識，當時覺得識到大明星，感覺好特別。」她指到參選時因太多事情要兼顧要學，加上怕打擾對方工作，故未有向對方請教，但入行後參與拍劇工作時便開始請教對方：「佢好Nice好Warm，令到我都好有自信。」她表示不會當對方今次演唱會嘉賓，但笑言希望有日能達成自己成為歌手的夢想，踏上舞台唱歌：「我覺得做歌手係一件好犀利嘅事，細個會聽歌入睡、失戀、唔開心都會聽歌，點樣令首歌可以令聽眾代入到，係好犀利。」她笑指自己歌聲還Ok的，又透露初入行時曾跟李佳芯（Ali）一起登台，提到對方被指是「魔音」？她説：「嗰陣我哋大家都緊張，佢唱嘅時候我就練緊，所以冇留意呢件事，大家都努力進步緊。」她很期望有朝一日可唱劇集主題曲，指自己也因劇集及劇集主題曲受歡迎，才可以登台搵真銀。

Louie笑指本來沒打算舉行演唱會，但覺得入行50年總要做點事紀念一下，加上希望能替好友廖安麗的慈善組織籌善款，才有辦慈善演唱會的念頭，又笑指因10月便迎來70歲生日，故選擇於10月舉行。提到他外表看不出已將年屆70，他感謝爸爸媽媽遺傳優良基因，又感激一位醫生歌迷贊助他每月增生骨膠原療程。另表示今次音樂會以70、80年代英文歌為主，但也會苦練幾首中文歌獻唱。