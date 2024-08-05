鄧小巧獲偶像林宥嘉寫歌圓願：我覺得係假嘅

英皇歌手鄧小巧推出全新廣東歌《神愛世人》，歌曲由台灣創作歌手林宥嘉（Yoga）作曲及林家謙監製。一向視Yoga為偶像的小巧，4年前與朋友閒聊，希望歌手生涯中能演唱Yoga寫的作品，她說：「我覺得當一啲事情出現係文字嘅時候，實現嘅可能性比較高，而我會將我嘅意念默默感受喺我內心入面，喺適當嘅時候我就會寫喺紙上面。我許嘅呢個願我諗係2018或2019年嘅時候。」小巧笑言到現在為止，仍然覺得這是「騙案」:「係假嘅，哈哈。我諗我呢個願望係透過一個媒體傳到去佢哋嘅耳中，我覺得係上天畀我一個好好嘅禮物！」驚喜更是一浪接一浪，除了作曲填詞，Yoga更參與MV拍攝，令小巧大呼Amazing：「係MV嘅隱藏彩蛋。」

Yoga坦言跟小巧的合作是緣分，創作過程神來之筆得像「原曲下載」，他說：「有一天晚上我看到歌迷朋友在轉發跟我有關的新聞，就是小巧的媒體訪問，她說希望有機會可以唱到一首我的歌。那天晚上我稍微看了小巧的資料新聞。雖然我常常提醒我自己，要做對別人有好處的決定，但我那陣子實在分身乏術。幾天後我去公司開會，特地提早一、兩個小時，想先吃飽再進公司。但是當我在找路邊停車格的時候，竟然連續三次，都被別的車比我更快的停進去，在我快失去耐性又覺得不尋常的時候，來了這個靈感。極短的時間裡，九成的旋律、歌的畫面、以及這個歌名《神愛世人》已經在腦海了。我把車開進一個停車場，一停好，馬上用手機記錄，並且上網查有沒有其他中文流行歌用過這個歌名。因為『神愛世人』這四個字，非常顯眼，一定很多人看過。但我發現似乎只有福音歌曲會用這四個字，沒有中文流行歌使用過，這讓我更加喜歡這個獨一無二的靈感。」

小巧收到歌曲後十分感動，她謂：「再去聽佢唱，因為佢自己親身錄咗一個Demo，作曲不特止，佢仲同銘洋（填詞人）填埋廣東話嘅詞。」對Yoga來說這亦是他的第一次，第一次填廣東話詞，他謂：「這個旋律在最初聽起來就是一首廣東歌，於是我聯繫了《瑪莉晚安了》的作詞人陳銘洋，邀請他一起寫出這首歌的畫面。在製作完我的專輯後，我跟我演唱會的Band Leader完成Demo。我自己實在太喜歡這首歌，所以如實把這首歌送給小巧真的可以用割愛來形容。但是我要特別謝謝小巧、她的公司、家謙、MV導演，每一個製作環節都感受到他們的用心，當我看到MV，前奏的弦樂一出來，我已經鼻酸了。」

MV中有多個不同的故事的穿插，年輕女兒跟媽媽、為生活而辛苦工作的年輕人、小巧跟太太過身的爸爸，三種不同的關係，小巧謂《神愛世人》就是每個人都有他的傷痛、每個人都有他的美好、每個人都有他的傷痕：「喺MV入面，我喺醫院遇到嘅中學生同佢阿媽嘅關係、我同阿爸嘅關係，其實互相之間都有一種愛喺度，但係互相之間又冇辦法去聯繫嗰種痛。」

同時，Yoga亦想透過歌曲傳遞訊息：「我當歌手很重要一個靈感，就是跟開心的人一起開心，跟難過的人一起難過。我覺得這個世界上生活一定有許多人此刻過的不是很順利，但是我覺得再怎麼不順利都一定要記得就是不要傷害自己的身體、不要傷害別人的身體。所以我覺得這首歌最精粹的就是六個字：相信、活着、忍耐。所以希望這首歌可以陪伴很多在你現在生活中很低潮的人，可以陪伴你度過不是很開心的日子。」