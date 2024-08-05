王國昇撞樣曾國祥　「巨胸林子善」46吋胸肌贏晒

TVB Plus全新直播互動選秀騷《我推的野男Live!》今日（5日）舉行記者會，22位參賽者以恤衫及牛仔褲上陣，並作自我介紹，火火、陸浩明、胡蓓蔚及支嚳儀即場投票給心儀參賽者，其中1號李清杰（Uclean）、17號翟錦豪（Anson)及20號凌志杰(Irwin）得票最多，而Uclean同時是網上最高票數的Top 3，對此，Uclean謙稱只是好彩，問到會否為比賽打下強心針？他說：「我向來都有信心，但比賽最後都要睇實力。我之前冇參加過呢類比賽，參加係因為想上電視，覺得機會難得，可以喺電視見到自己幾得意。（邊個係你最大勁敵？）暫時未睇到大家嘅實力，要比賽先知。（有咩必殺技？）我比大家大力啲。」他稱每日都會操練3小時，可能為比賽要加操。

至於Irwin因懂得自彈自唱而獲胡蓓蔚垂青，他表示以前曾做街頭表演，今次參賽為體驗人生，挑戰自己，不排除將來參加歌唱比賽，問他會否倣效Uclean加操，他笑言：「唔會，我怕自己身體負荷唔到，因為我玩開健美比賽。（有咩必殺技？）轉數快同有個人魅力，正能量。

而Anson則深得支嚳儀欣賞，他指可能自己的吸引力在於正能量及經開笑，見他戴上帽子示人，他表示：「因為最近太熱，所以我就將頭髮剃晒，但我本身唔係冇頭髮。（有咩必殺技？）我打開搏擊，個人比較靈活同有速度。」問到他是否有心理準備穿泳褲上鏡？他說：「都係睇公司要求。我平時去游水會着平腳泳褲。（如果要你着三角泳褲呢？）22個一齊就冇問題。」Irwin 信心十足謂自己平時游泳也是穿三角褲，亦有練腳，故就算要穿三角泳褲出鏡也絕無問題，Uclean自認怕醜，向來穿平腳泳褲游水，但若大會要求穿三角泳褲也會接受。

而16號「舉王曾國祥」王國昇（Mike）與18號陳建華（Eric）均是現役港隊運動員，前者是舉重代表，後者是空手道代表，兩人表示參加今次節目前有向運動總會報備，並跟兩人之後的比賽沒有撞期。Mike被指跟曾國祥撞樣，他坦言不少朋友都這樣說，但他不覺撞樣是優勢。提到兩人身高明顯較其他參賽者輸蝕，Eric稱：「我身材上係細粒，但並唔係完全劣勢，我係是標準身形，其他人係超標。」Mike 更笑言若自己再矮一點，反而在舉重賽事中更有利，所以不介意自己的身高。

另外，數位參賽者在賽事已獲大會賜予封號，當中包括「筋肉霆鋒」2號關經翰、「巨胸林子善」7號顏英豪及「激凸Chilam」11號鄧家朗。關經翰對被指似霆鋒感榮幸，他認為自己七三面較似對方，又指雖然自己不像霆鋒識彈結他，但就懂得打鼓。顏英豪透露跟林子善認識，對方也有鼓勵他參加今次節目，講到佢擁有46寸胸肌，冠絕所有參賽者，問他是否有自信憑胸肌撼贏對手？他謙稱：「只係唔想輸得太難睇，我玩開健美比賽，希望不辱健美界。」又自認為人詼諧，希望在節目上展露這一面。至於鄧家朗被問到身體哪部位最激凸的時，他猜測是腹肌，講到似Chilam，他解釋：「因為我面試當日唱Chilam嘅歌，我覺得自己有10%似佢，不過有記憶點都係好事。」