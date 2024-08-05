越南性感網紅 才貌雙全

人逢喜事精神爽！能夠喺自己心儀嘅行業大展拳腳，唔止做起嘢上嚟分外起勁，身上仲會散發出一陣吸引人嘅氣場！唔信？自細就夢想成為模特兒嘅越南索女Nguyen Yen Nhi，就係因為達成心願，變得愈嚟愈迷人！

讀法律出身

女人喺乜嘢時候會特別靚？有人話係拍緊拖嗰陣，有人話係拉埋天窗嘅一刻，但發生喺Nguyen Yen Nhi身上，應該係同夢想成真有關。話說呢位喺越南胡志明市出生嘅索女，細細個已經對模特兒呢份職業好嚮往，讀高中時期已參與相關工作，升上大學之後，因為樣貌唔錯，氣質迷人，正式擔任兼職模特兒。

可能有人會問，既要讀書，又要兼顧模特兒工作，一心二用，難免會對學業帶嚟負面影響。呢一層大家毋須替Nguyen Yen Nhi擔心，事關喺大學修讀經濟法嘅佢，其實係一位高才生，讀書完全難佢唔倒。對阿妹嚟講，參與模特兒工作係兒時夢想，難得有機會圓夢，再忙再辛苦都係值得嘅。

女人味漸濃

既然立志要投身模特兒界，Nguyen Yen Nhi喺大學畢業後，順理成章由兼職模特兒轉為全職，而且喺形象上亦出現明顯變化，由起初以青春活潑為賣點，逐漸變得成熟，散發出女人味之餘，仲不乏性感演出。

據Nguyen Yen Nhi解釋，以往一直好想試吓行性感路線，但礙於學生身份，只能夠點到即止，隨住同校園生活講拜拜，佢決定解放自己，希望帶畀支持者煥然一新嘅感覺。事實上，Nguyen Yen Nhi嘅決定絕對正確，皆因性感演出不但為佢贏得更多關注，而自己所經營嘅網絡社交帳號，粉絲數字也不斷攀升。不過，佢並唔滿足於現狀，仲矢志要喺未來日子做出更好嘅成績。