【是日通勝】

農曆七月初三

甲辰年 辛未月 壬寅日

吉時：凌晨3時至5時、上午5時至7時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：祭祀、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：14、32、21

幸運顏色：茶色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：整體運勢下跌，但問題不大，毋須太擔心。

金牛座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

雙子座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

巨蟹座：與情人發生衝突，務必以成熟的態度處理。

獅子座：行動力強，多與同事合作，易取得好業績。

處女座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

天秤座：事業上不乏展示實力的機遇，要好好把握。

天蠍座：拓展人脈好時機，多出席社交場合有着數。

人馬座：情緒不穩，工作陷困境，鹵莽行事會更糟！

山羊座：事業遇挫折，別以為懂得拍馬屁就能過關！

水瓶座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

雙魚座：迎來有趣一天，出席社交場合將有驚喜發現。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 冇煩惱

（跌）蛇 遇小人

鼠：生活冇煩惱，可專注感情關係的發展。

牛：在知識上努力裝備自己，得着不會少！

虎：腸胃易出現不適，宜遠離重口味飲食。

兔：貴人力撐，有望展現才華，切勿失機。

龍：謀事多阻滯，保持冷靜就可化險為夷。

蛇：事業運有點糟糕，提防被小人放暗箭。

馬：感情關係表面上很融洽，卻暗藏危機。

羊：支出有可能超出預算，宜控制購物欲。

猴：是日沖煞，人緣欠佳，建議減少應酬。

雞：運勢處於中等水平，沒有事情要操心。

狗：受負面想法影響，容易被小挫折打沉。

豬：運勢好極了，事業與生活均稱心如意。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

心之聯想

人體之五臟是心、肝、脾、肺及腎。心的主要功能是輸送血液，每一分每一秒都不能停止心臟跳動，否則，後果十分嚴重，隨時都會喪命。

中國人的觀念上，心臟不止是輸送血液咁簡單，更會有思考、分析、情緒等作用。比喻人在歡樂愉快之時是開心，有事情困擾、苦苦思索則以心事重重來形容，話人氣度不夠、斤斤計較便以小心眼或心胸狹窄去比喻，說某人動機不良、謀算他人便是居心叵測，工作不專注或讀書不認真便說成心散或心不在焉。

男女之間兩情相悅是心心相印，彼此都明白便是心照不宣，其人思想幼稚則是心智未成熟，處理事情十分謹慎、三思而後行為之心思慎密，遇到事情發生令自己不安可用心驚膽顫或驚心動魄去比喻。當然，尚有十分之多關於心態的比喻詞。

在玄學上，火是表示心臟五行，火太少或太多，對於心態上或多或少都有影響，有云：火暗而神智難清、火強烈而有摧毁之能，故此，對人對事都要保持心態平衡，心境平和，不可心浮氣躁，自然心安理得。