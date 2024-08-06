黃庭鋒奧運即時翻譯日文獲激讚　曾交日本女友練日語

無綫藝人黃庭鋒乃今年「奧運之星」之一，以前曾是運動員的他，於2016年都曾擔任奧運主持，今次的表現比當年固然進步不少，而日前日本女子乒乓球選手早田希娜擊敗韓國選手申裕斌奪得銅牌，賽後接受TVB獨家訪問，由於現場沒有翻譯，黃庭鋒就即時被邀為大家作翻譯，事後被網民激讚，相當稱職。對此他謂：「以前讀大學時我曾到日本做一年交流生。（一年就咁叻？）一年梗係唔夠，當然有啲後補工作啦！」多年前庭鋒曾於節目《後生仔傾吓偈#》中大爆曾有日本女友，當時更被主持麥明詩、戴祖儀等逼供，追問與日籍女友交往與香港女友交往都不同，期間更大膽說到床事，庭鋒只笑言：「其實分別幾大，佢哋唔會太Chur，太過干涉你生活。（咁床上表現？）我聽我啲日本friend講，係好enjoyable（令人愉快）嘅！」

說到今次充當翻譯，他坦言：「頭半年都係講唔到，要做手語夾夠，至於即時翻譯呢樣嘢自己係有少少經驗，我讀書時做過七人欖球球賽的球員訪問，嗰陣已經好驚，今次又唔同嘅，自己心情代入咗，當日早田希娜講嘅嘢自己好似好明白咁，可能自己以前都係半個運動員啦！」

他又表示要多謝幾位體育前輩主持，因為奧運前自己一直要於佛山拍攝劇集《巨塔之後》，故只得很少時間準備，有他們支持自己信心會大很大。庭鋒謂：「今次奧運都幾開心呀！2016年入TVB第一個工作就係奧運，不過嗰陣好多嘢都唔識，跟唔到個節奏，唔係好敢講嘢，冇乜信心，依家明顯係大膽咗，有時可以仲要帶動個節奏，呢個係好大進步。（做得開心？）咁當然開心，因為自己好鍾意運動，睇到咁多激烈比賽，港隊又攞金牌，呢啲真係難能可貴，喺廠睇比賽成件事都好似好近咁。」