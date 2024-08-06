全新【日本．血管通】增增量版EX　10分鐘溶解血管廢物

【特約報道】飲食過量、血管廢物積聚、年齡增長等，都會引致「血管不暢」，隨時血指數爆錶！要預防突發性心血管危機，新一代【日本．血管通】增量版EX，專利納豆激酶增量20%，10分鐘溶解血管廢物，幫您維持血管暢通，全身輕鬆！

升級配方 專利納豆激酶增量20% 更快、更有效、更健康

新一代【日本．血管通】增量版EX，專利納豆激酶增量20%，以專利低溫技術，在5種納豆酵素中，提煉出對溶解血管廢物最有效的特殊酵素-「納豆桿菌勝肽酵素F」，功效比一般納豆素高100倍，能高效溶解血管廢物，降低血液黏度使血管回復暢通，令血指數回復正常，最重要是已去除納豆中大部分的維他命K，不會對抗凝血藥物有影響。配合專利米糠酵素CELABIO-F，有效幫您維持心腦血管暢通、加強降脂降醇效果，遠離突發性心血管危機!

血管暢通の救星 臨床實證10分鐘溶解血管廢物

實驗證明，在含有人工血管沉積物的生理鹽水中，加入【日本．血管通】增量版EX的專利成分「納豆激酶」。結果顯示，10分鐘後血管沉積物即開始溶解，1小時後更大部分已被溶解。【日本．血管通】增量版EX，絕對是新一代血管暢通の救星。

【日本‧血管通】增量版EX

銷售點：香港萬寧

售價：HK$588

總代理：愛健樂(香港)有限公司

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