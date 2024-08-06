《慶餘年》太子疑爆已婚男藝人嫖娼　震驚3.3億人

內地網上今日（6日）忽然爆出一段疑似《慶餘年》「太子」張昊唯同一位女生嘅對話錄音，當中內容相當勁爆，疑似張昊唯竟然大爆最近爆紅已婚男星戴向宇曾嫖娼，更有人表示「沒見過哪個男的說嫖不了娼」，「#曝戴向宇嫖娼#」更登熱搜網首，於截稿前獲3.3億閱讀量！

戴向宇為知名女星陳紫函老公，二人於2016年結婚，當年因陳紫函比戴向宇年長7年嘅姊弟戀開花結果而引熱議。近月戴向宇參與爆紅新劇《唐朝詭事錄之西行》，人氣隨之暴增，經理人回應關於戴向宇嫖娼傳聞，經理人反問內地媒體：「你覺得會是真的嗎？」並表示演員都唔認識張昊唯係邊個，冇任何交集，人一紅是非就多，團隊商量完會統一對外再做回應。

至於「爆料者」張昊唯就急急發文道歉，指自己唔識戴向宇，個對話係好多年前同朋友喺籃球場熱身時吹水講嘅，自己都唔知畀人錄音，當中提到嘅內容都係子虛烏有：「我跟戴向宇大哥素不相識，這次聊天是好多年前，當時就是跟朋友在籃球場熱身的時候閒聊八卦，不知何時也不知為何被錄了音，音頻經過加工，指向性離譜，關於戴向宇的部分完全不是事實，所以此事純屬烏龍，子虛烏有，我為我自己不負責任的言論和做法向戴向宇大哥道歉，也為這次佔用了公共資源向大家道歉。」