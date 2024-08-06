去日本找尋到地道的美食，相當有滿足感。本地近日新開的日本餐廳，由美味牛肉丼、拉麵到居酒屋都有，想感受各款風味，絕對無問題。

消暑冷麥麵

日本人在夏天都愛吃凍的蕎麥麵，日本過江龍拉麵店近日在黃竹坑開設新分店，總廚及創辦人山本先生特別為新店研發期間限定的冷麥麵，天婦羅盛合冷麥麵內有海老、牡蠣和野菜，麵條有兩款湯汁，先配自家製凍昆布清湯享用，然後再蘸以濃雞湯和魚湯製作的沾麵汁，客人也可加柚子汁或七味粉慢慢品味，吃到最後將凍昆布清湯和沾麵汁拌勻飲用，相當完美。暑假期間會有牛肝菌醬油雞湯拉麵，配低搵慢煮雞肉、鴨肝和牛肝菌，啖啖精華。

滿滿牛肉丼

日式丼飯一向分量十足，本地飲食品牌早前開設牛肉丼飯專門店，餐廳選用澳洲和牛製作，當家牛丼以牛肉和洋葱配特製牛肉醬汁，質感柔軟。牛魔王飯以和牛漢堡扒作主角，醬汁以牛脂和柚子等製作，美味解膩。另有香葱牛肉飯、雙重芝士牛肉飯或魔王飯選擇。其他還有鹽醬汁豚肉飯、鰻魚飯等，讓不吃牛丼的客人也有得揀。8月中餐廳2樓會開設日式火鍋店，到時會推出壽喜燒牛鍋和豬骨湯牛鍋等料理，選擇就更多。

香口炸豬扒

美味的炸物幾時都咁有人氣，日式炸豬扒品牌開前在葵芳開設新分店，餐廳選用北海道豚肉，真空慢煮再炸，油香肉嫩。為配合區內需要，新分店特設午市定食菜單，由炸物、滑蛋、咖喱、燒鰻魚和燒牛扒等包羅萬有，當中的4款炸豬扒定食有標準和輕量選擇。新加的小食吉列芝士野菜豚肉卷，以水牛芝士配藍紋芝士，層次豐富，蘸練梅醬、紫蘇沙律汁及柚子胡椒味噌外，更新增紫薯醬，令滋味更與別不同。

炭火串燒

飲住串燒飲啤酒，氣氛最熱鬧。中環新開的居酒屋提供傳統日式家庭料理、串揚和下酒菜，吃著燒得香口的串燒、炸得脆身的串揚，再來一杯清酒或手工製日本啤酒，最好享受。因應夏祭好時光，客人於晚上9時後入座，所有酒品85折。