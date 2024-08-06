高層眺望富士山　入住橫濱最新地標

前往日本旅遊，鄰近東京、作為日本著名大城市的神奈川縣橫濱市一直深得旅客歡心。當地除了港未來21區、中華街及拉麵博物館等必逛景點外，也別錯過近期開業的注目新酒店，其中一間便設在橫濱新地標Yokohama Symphostage內，除了享用豪華設施，你更可在離地130米的浴場邊泡浴邊遠眺富士山。另外，同市還有兩間新酒店分別設於綜合大廈內或毗鄰文化場館，為旅客帶來更多「就腳」的玩樂元素。

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露天浴池 梳乎賞景

於5月登場、設在於橫濱港未來21區的綜合設施Yokohama Symphostage，總建築面積逾18萬平方米，由西塔和東塔兩棟建築所組成，前者樓高30層，當中26至30樓設有京急EX酒店港未來橫濱，成了旅客近期的熱話。共設有150間客房，有多種房款可選，一大賣點是享有逾130米高的景觀，無論客房和餐廳均可俯視橫濱港灣，部分客房更面向橫濱Landmark Tower。酒店26樓的大浴場同樣吸引，是該品牌旗下首間酒店配有露天浴池的大浴場，天氣好的時候，可於露天浴池邊欣賞遠處的富士山，邊休閒地泡湯，浴場外亦設有休息室，供大家浸浴後稍作休息。酒店26樓另設有Takayoji Minatomirai餐廳，供應日式和西式自助餐等，同時可觀賞橫濱港未來21區和東京灣美景。西塔的下層為辦公室和多間商店，包括有樂器品牌體驗式陳列室、餐廳和藥妝等10間店舖。至於東塔則樓高16層，主要為辦公室用途，下層設有共享工作空間和商店。房價每晚¥11,300起（HK$599）。

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房款甚多 注目食肆

剛於6月開業、設在橫濱站西口鶴屋町地區的The Yokohama Front樓高43層（地庫2層），是集住宅、商場及酒店於一身的綜合設施。其中注目部分是佔據4樓及6至12樓的相鐵飯店喜普樂吉橫濱。整間酒店以深灰色為主色調，營造出靜謐氛圍，提供221間客房，房間布置走摩登簡約路線，除了一般客房外，亦有配備洗衣機及微波爐等家電的Service Apartment供長期入住的客人選擇。設施方面，酒店設有配備書架的公共空間、健身中心及三間餐廳，當中兩間食肆來自長野縣主打味噌及醬油的老字號酢重正之旗下的「酢重餐廳」及「酢重壽司」，前者為日式料理店，其中早餐便提供以自創銅鍋烹煮長野縣產新米的米飯，配搭招牌味噌湯及其他配菜享用，十分滋味。後者則以長野縣產熟成1年的老米炮製壽司，你可嘗到米香濃郁、緊實的飯粒配搭新鮮配料。意猶未盡的話，位於同建築42樓的設施 Flag Yokohama內有Cafe及酒吧讓你邊賞景邊用餐，而1至4樓的商場部分亦有約10間不同類型的食肆，保證大飽口福。房價每晚¥14,560 起（約HK$772）。

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時尚裝潢 特色美味

於今年4月在橫濱市中心開幕的Hotel Comento橫濱關內，距離JR京濱東北/根岸線關內站南口約5分鐘路程，一大特色是毗鄰由橫濱文化體育館改建而成的綜合會館橫濱Buntai，兩者於2樓相連，非常適合前往觀賞比賽或演唱會的觀眾入住。酒店共有116間客房、11種房型，包括有單人房、雙床房、雙層床和複式客房，面積由14至60平方米不等。客房採用拱形設計和帶有金邊的家具，整體感覺優雅時尚，當中最大的複式客房更分別設有客廳及臥室，非常寬敞舒適。另外，酒店1樓設有大浴場並附有桑拿和水風呂供住客免費使用。酒店2樓附設全日餐廳ent eat，主打日式和西式料理，早餐時特設沙律吧提供神奈川縣新鮮收穫蔬菜，並同時供應多種水果。食客可在此享用自家製漢堡包薄餅、意大利麵、蕎麥麵、蓋飯、甜點和小吃。酒店內設有投幣式洗衣房，客房樓層亦配備微波爐和製冰機，方便長期住宿的旅客。房價￥12,700起（HK$673）。