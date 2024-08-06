東冲有料到：「唔係人」挽救經濟

標題的「唔係人」，所指的其實是虛擬角色。

之前香港便靠來自日本的多啦A夢展覽，令市面變得日繽紛及夜繽紛，大家開心盡興之餘，亦同時刺激了經濟。

泰國亦有類似情況，近半年靠「唔係人」搞活經濟。來自中國玩具製造商Pop Mart旗下、由香港設計師龍家昇創作的角色Labubu，原本在泰國不見經傳，但隨着K-Pop女團BLACK PINK泰籍成員Lisa在社交媒體上載了跟該角色玩具的合照，當堂爆紅起來！該角色受到泰國眾多商戶青睞，由工作人員戴上頭套演繹的Labubu更獲邀到店舖宣傳，早前更成了泰國觀光大使，大大振興經濟繁榮！

另外，昔日粵語片明星嘉玲姨的家族生意中有名為Coffee Beans By Dao的連鎖餐廳，該店老闆的女兒早前自己創業，推出了名為Butter Bear Cafe的品牌，特色是設計了一隻造型可愛的熊仔Butter Bear作吉祥物。其實以熊仔作生招牌的品牌可謂多不勝數，無論韓國及美國都可找到，而這間店初登場時反應也一般，但自從店舖有工作人員扮演的Butter Bear來招待客人後，人氣一下子急升，吸引傳媒爭相採訪。而這隻牛油熊仔已成了當地社交媒體的寵兒，為了要跟熊仔打卡拍片，店舖所在的商場未開門便已有人排隊等入店，而開門後更令場內擠得水洩不通。店內大家都爭相點選餐點及購買周邊產品，真的是Amazing Thailand！亦多得這個吉祥物，促進了大家的消費意欲。

相信要令經濟蓬勃起來，今後要多多打這些「唔係人」主意！而曼谷稍後會有Hello Kitty的大型展覽，這個「唔係人」應該同樣會令一眾粉絲瘋狂。

胡慧冲