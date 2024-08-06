RubberBand苦等4年再同雷柏熹合作　掹車邊亮相音樂節

樂隊RubberBand成員6號（繆浩昌）、阿偉（李兆偉）及泥鯭（黎萬宏）今日（6日）現身西九戲曲中心，與音樂人雷柏熹一同出席活動，宣布將於10月的《自由爵士音樂節2024》中合作演出。RubberBand與雷柏熹相識多年，故一收到邀請便即時應承，坦言有機會參與爵士音樂節十分榮幸，笑指他們今次是「掹車邊」參與。他們又指與雷柏熹曾有過不少合作，主音6號説：「例如19年嘅專輯《i》，我哋每次推出大碟，都希望可以現場玩一下，可惜當時疫情，好在都可以同雷柏熹嘅班底喺網上做咗次。」

他們表示一直都很期待再次合作，不過因檔期及時機問題，結果苦等了3、4年，終於等到今次機會，透露今次音樂會除了有專輯《i》的歌曲外，亦會加入很多香港電影音樂，又大爆6號和雷柏熹都是電影迷，經常以電影對白交流。

談到成員阿正（馮庭正）未有現身，阿偉指對方不在港：「他啱啱寫咗10首歌，所以畀佢放假，佢仲不停鞭策我哋，試過一日打成5、6個電話嚟，哈哈！」他們表示完成今次演出後便會開始造新碟，又預計11月底會到日本錄音及拍MV，正考慮留多幾天跟家人遊玩，問到泥鯭可會帶太太黃心穎同行？他説：「去旅行好容易啫，今日買機票聽日飛就得，完成咗工作再先都未遲。」