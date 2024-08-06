張致恒重操故業　殺入幕前為電影試鏡

轉職成「地盤真漢子」的藝人張致恒（Steven）於昨日（5號）在社交網隆重宣布將有機會重返幕前，留言謂：「好耐冇試過電影試鏡啦。」還附上3個「笑到喊」的Emoji。網民一面倒留言讚好：「加油」，又鼓勵 :「努力加油做好自己！努力嘅人值得尊重。」

Steven接受訪時表示是為香港電影試鏡，但暫時未知是否成功，問到可有信心重返幕前：「我梗係想參與拍攝啦，起碼10年冇拍過電影啦，唔知人哋會唔揀我，不過有呢次試鏡機會，好榮幸被睇得起，可以做到自己想做嘅嘢梗係開心啦，我會好珍惜呢次機會，起碼仲有人搵我試鏡。」又指對幕前工作依然充滿熱誠，所以就算角色沒有對白，或只是做路人甲亦無任歡迎，不過他可肯定是暫不會辭去地盤工作，如幸福地被揀中，打算向地盤主管請假二、三日假拍戲。

他又謂之前曾有多間內地電影公司接觸他，可惜受其負面新聞影響而打退堂鼓，今次機會突如其來，要鳴謝一直關照他的好兄弟翟威廉：「佢睇往我，冇嫌棄我落魄嘅身份，我會繼續加油。」問到他跟太太之間的問題是否已解決，他不諱言：「唔敢講，我同老婆嘅問題外，仲有其他嘢，我好難控制，冇咁簡單可以回復平靜，其實我心情都好緊張，唔知前路可以點行，唯有見步行步囉。」

至於翟威廉則表示和Steven合拍無綫劇《神槍狙擊》而成好友，得知導演欲搵有演戲經驗的演員，而Steven的年紀、外形、戲路正乎合角色才幫忙介紹，他說：「冇話關唔關照嘅，大家同行又係朋友，第日有工開，大家有多啲嘢做吓，（對Steven雪中送炭？）冇咁嚴重，圈中都好多有心人，近期市道一般，大家共度難關囉。」