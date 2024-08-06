梁釗峰沖咖啡答謝粉絲　為鐵粉婆婆圓夢場面感動

歌手梁釗峰推出新歌《致陪伴我的》，日前舉行宣傳活動，活動原定於西貢戶外地方進行，可惜受天雨影響固移師室內。釗峰除獻唱歌曲外，還親手為「峰心粉」（釗峰粉絲暱稱）沖咖啡兼合照聊天，期間遇上一位駐足觀賞的婆婆，婆婆的說話更深深打動釗峰以及在場每一位。

釗峰唱出新歌《致陪伴我的》、《28天》以及《遺憾與遺憾的一切》，吸引逾百人駐足欣賞。台上搭起露營帳篷，擺放了枱和櫈，神還原《致陪伴我的》MV場景。「峰心粉」逐一上台與釗峰見面聊天，無論是簽名或是合照，釗峰均有求必應。他說：「本身諗住喺戶外搵個好Chill嘅地方同大家唱歌，點知落大雨，同我拍MV嗰日差唔多。但又係另一種嘅特別，將露營擺上台，大家舒舒服服喺商場共聚，另類嘅開心。」

活動期間，釗峰留意到商場二樓的一位婆婆，對方聽得非常投入，不時揮手和派心，釗峰隨即邀請對方一起合照，婆婆興奮得原地跳起。當她近距離見到釗峰時，激動得握着釗峰的手說：「《遺憾與遺憾的一切》已經好想見你，喺中環街市，但係今次係第一次見到你。由C AllStar年代已經想做你社交網會員，但我唔識搞，你好叻仔呀！」釗峰為婆婆送上擁抱，對方更感動得眼濕濕，全場拍手歡呼。

婆婆隨後上台與釗峰聊天時感性說：「喺我傷心嘅日子，你精神上陪我同行，你嘅歌陪我一齊行落去。我身邊都有情緒唔好嘅朋友，我會同佢分享我認識咗釗峰。」釗峰感觸說：「我都估唔到自己嘅歌可以陪伴到佢，莫名嘅感動，呢個陪伴係雙向。佢哋成日話我啲歌陪伴佢哋，佢哋都係陪緊我。我見住啲歌迷由着住中學校服到而家帶埋BB上台，仍然追隨緊我嘅音樂，好感恩有佢哋嘅陪伴。」

另外，釗峰最近忙於排練9月的《遺憾收藏館》舞台劇，但他亦期待舉辦更多與「峰心粉」交流互動的活動。他說：「之前有個『跟峰跑』系列，可以搞啲『跟峰入戲院』、『跟峰支持小店』活動，我嘅峰心學院（釗峰官方歌迷會）要做嘢啦！」