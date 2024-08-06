本鄉愛 甜美靚偈萬人迷

有所謂「魚唔過塘唔肥」，但係咪食得入口，始終要睇番條魚係咪優質先得。同樣道理，AV女優就算試過轉會、跳槽，能否成為萬人迷都好講實力同彩數，若然好似本鄉愛咁高質，梗係冇問題啦！

戰鬥格身材

日本AV界競爭激烈，片廠之間互相挖角係好常見嘅事，好似FALENO旗下嘅猛將天使萌、橋本有菜、吉高寧寧都係從S1拉攏過嚟，當然S1亦不甘示弱，早前就成功撬走F廠嘅「親生女」，佢就係家陣已成為萬人迷嘅本鄉愛！

現年24歲嘅本鄉愛，留有一頭清爽短髮，襯埋一張甜美面孔同一雙清澈無邪嘅大眼睛，可以話係人見人愛，笑起上嚟仲好有少女味添，無論係青澀少男抑或成熟大叔，都會被佢迷到陀陀擰。講到愛妹嘅身材就更吸引，上圍對F奶脹卜卜，加埋腰幼臀又翹，好有曲線美，換上性感比堅尼，成副戰鬥格，超正！

揚威「奧斯卡」

本鄉愛係一名海歸妹，曾經喺美國同加拿大住過一段日子，之後回流日本生活。讀大學時修讀護理嘅愛妹，有別於其他同學仔，畢業後有護士唔做，寧願犧牲色相，選擇投身AV界，外人或者會覺得奇怪，但原來佢之所以讀護理，純粹對人體構造感興趣，加上見到深田詠美憑住AV女優身份喺網絡上撈得好掂，於是有樣學樣。

2020年愛妹以FALENO專屬女優身份出道，好快憑住出色嘅小惡魔風格上位，仲喺人稱「AV界奧斯卡」嘅Sky PerfecTV成人放送大賞中，奪得「最有價值女優」及「最有技術女優」兩個大獎，成為當屆嘅雙冠王，後來更吸引到大廠S1垂青，將佢收歸旗下添！家陣本鄉愛嘅人氣已衝出日本，試過喺韓國嘅水着表演活動同台灣嘅大型成人展覽中亮相，並得到現場觀眾嘅強烈歡呼，可以話係新一代嘅AV界萬人迷！