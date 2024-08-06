陳柏宇泳兒一拍即合　譜出「美味情緣」

歌手陳柏宇（Jason）、泳兒（Vincy）、陳健安、黃妍、力臻及Van@Nowhere Boys聲演的廣播劇《共創未來》將會搬上舞台，於本月24日舉行的《台慶SHOW》上演一段精華版。劇中，Jason和Vincy譜出情緣，兩位同樣熱愛說話的人顯得相當合拍。Jason飾演程式設計員，由於經濟不景氣被公司裁員，每天租用共享空間做辦公室接生意，同時認識也在共享空間工作的設計師Vincy發展出一段「美味情緣」，問到兩人可開花結果？他們笑言：「聽眾繼續追聽就知結果喇！」而陳健安則在劇中因陷害Jason令他失掉工作而遭到割蓆，後來二人也冰釋前嫌；黃妍演時裝達人、范振鋒演落魄老闆、Van演范振鋒手下最得力的員工，但成日駁咀；力臻則演經紀。

Vincy表示和Jason合作得開心兼合拍，她搞笑表示：「我好鍾意同多嘢講嘅人合作，好開心。」而有「口水佬」之稱的Jason正是Vincy心目中人選，兩人一拍即合，正式錄音時亦都十分順利。

飾演年輕創業家的黃妍表示錄廣播劇相當好玩，她說：「錄音時聲音要有表情，語調又要抑揚頓挫，所以錄之前要開聲先，好好玩。」飾演Jason同事的陳健安，認為錄廣播劇比錄歌更自在，也沒有壓力，惟一就是要接得夠快。至於飾演老闆得力員工的Van，指唱歌需要靠聲線表達感情，所以要他用聲音表達情緒就最在行。